- Senatorul PSD Titus Corlatean si-a anuntat demisia din functia de presedinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatii parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in locul lui fiind

- "Am avut o solicitare din partea vicepresedintelui Senatului, Alina Gorghiu, referitoare la asistenta din partea Comisiei de la Venetia pe Codul penal si Codul de procedura penala. Aici au fost puncte de vedere diferite. Eu am mentionat faptul ca Parlamentul trebuie sa isi asume disponibilitatea…

- Liberalii vor cere conducerii Parlamentului sa solicite Comisiei de la Venetia asistenta in procesul de elaborare a modificarilor la Codurile penale, a anuntat luni presedintele PNL, Ludovic Orban. "Am luat decizia in BEx de a ne adresa Birourilor permanente ale celor doua Camere pentru…

- Titus Corlațean, președinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Președinției Consiliului Uniunii Europene, a participat la reuniunea interparlamentara „Stadiul dezbaterii privind Viitorul Europei”, organizata…

- La 10 octombrie 2018, senatorul Titus Corlatean, presedinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a participat la reuniunea interparlamentara "Stadiul dezbaterii privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit vineri cu presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, pentru a continua discutia inceputa joi pe tema ordonantei de urgenta in care vor fi preluate recomandarile Comisiei de la Venetia pentru Legile Justitiei,…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestora se reuneste marti in prima sedinta.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, marti, sesizarea PNL referitoare la neconstitutionalitatea hotararii Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si a…