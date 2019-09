Stiri pe aceeasi tema

- Plecat din PSD in 2016, inainte de alegerile locale, fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Titu Bojin, se pregatește sa revina in organizația pe care a parasit-o pentru a se inscrie in UNPR. Conform stiridetimisoara.ro, șeful de la Apele Banat nu se gandește inca la vreo funcție in PSD și…

- Liderul ALDE a declarat, vineri seara, la Digi24 ca cei patru fugari tradat partidul și ”s-au vandut pentru un Guvern care mai are cateva zile de trait”. Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca este dezamagit ca cei patru nu au analizat macar procedurile care urmau pana la numirea lor in funcții, pentru…

- Președintele PSD și premier, Viorica Dancila, se va intalni, miercuri, la Guvern, cu o parte dintre parlamentarii ALDE care nu sunt de acord cu ieșirea partidului de la guvernare.Citește și: SURSE - SCHIȚA VIITORULUI GUVERN: mutarile pregatite de PSD pentru cabinetul Dancila 2 Viorica…

- Președintele țarii i-a convocat in aceasta dimineața la Președinție pe președintele Parlamentului și reprezentanții fracțiunii PSRM. Discuțiile s-au referit la agenda politica din urmatoarele trei saptamani.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța faptul ca s-a semnat alianța politica dintre ALDE și Pro Romania, partid condus de Victor Ponta. Cele doua partide vor avea grupuri comune in Parlament și ulterior vor stabili protocolul de colaborare.Citește și: Efectul Caracal in Guvern…

- Medicii au fost chemați de urgenta la o hala aflata in constructie in localitatea Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce un barbat s-a electrocutat in timp ce manevra un aparat de spalat sub presiune, anunța stirileprotv.ro.De curand, era turnata o șapa de beton pe care acesta incerca sa…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca saptamana viitoare va face o conferința de presa pentru a-și anunța intențiile politice de viitor. La intrebarile repetate ale jurnaliștilor Antena 3, Firea nu a exclus o candidatura la prezidențiale și le-a spus ca pot interpreta cum doresc declarațiile…

- Presedintele american Donald Trump a asigurat vineri ca nu o pregateste pe fiica sa Ivanka pentru ocuparea unei functii publice, dupa controversele create de rolul supradimensionat pe care l-a jucat aceasta la recentul summit G20 din Japonia, relateaza dpa. Trump le-a declarat ziaristilor in curtea…