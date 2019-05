Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 8-12 mai 2019, Casa de Cultura a Studenților din Iași, impreuna cu organizațiile studențești din Iași organizeaza cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Studenților Ieșeni „FEstudIS“, eveniment care are drept scop participarea activa la evenimente organizate de asociațiile studențești, oferind…

- Municipiul Iasi este, incepand de joi, de Ziua Tineretului, Capitala a Tineretului din Romania, mandatul fiind preluat de la Baia Mare, in cadrul unui eveniment organizat in Sala Mare a Primariei Iași, in prezenta primarului localitatii Costesti, care detine titlul de Capitala Tineretului din Republica…

- In cadrul acestui eveniment a avut loc și ceremonia de decernare a titlului de Cetațean de Onoare al Municipiului Iași academicianului Ana Blandiana, personalitate de marca a culturii romanesti. Titlul a fost inmanat de primarul Mihai Chirica in prezența elevilor, a cadrelor didactice și a oficialitaților…

- Primaria Iasi a luat decizia de a se alatura trendului european și a anunțat ca planuiește sa interzica utilizarea masinilor poluante. Incepand cu 1 ianuarie 2023 autoritațile locale vor ca pe strazile din oraș sa nu mai circule niciun autovehicul inregistrat sub categoria Euro 5 inclusiv. Primarul…

- Ion Horea, unul dintre cei mai importanti poeti romani postbelici, a decedat vineri la varsta de 89 de ani, anunta Uniunea Scriitorilor din Romania. Potrivit reprezentantilor Uniunii, sicriul cu trupul neinsu...

- Trupa Speak Floyd ofera un tribut personal genialului album „The Dark Side of the Moon” - „piatra filosofala” care a schimbat profund muzica contemporana si cultura pop, printr-un concert extraordinar de sunet si lumina, scrie tmevents.ro . Evenimentul va avea loc in data de 12 aprilie 2019, la Teatrul…

- Simpozionul "Basarabia, pamant romanesc", care a avut loc miercuri, 27 martie 2019, la Casa de Cultura "Geo Bogza", a fost punctul culminant al manifestarilor organizate la Campina cu ocazia implinirii a 101 ani de la unirea Basarabiei cu Romania, pas decisiv in realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie…