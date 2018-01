Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul facut de Mihaela Radulescu despre “Romanii au talent”. Jurata de la Pro tv a postat pe contul de socialize o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Mihaela Radulescu este nerabdatoare sa revina pe micile ecrane alaturi de Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu, in platoul…

- Anunțul facut de Madalina Ghenea dupa cearta cu Matei Stratan. Bruneta și-a surprins fanii cu o decizie la care aceștia nu se așteptau. Madalina Ghenea și-a anunțat fanii ca va posta zilnic mesaje venite din partea lor și a ținut sa le mulțumeasca acestora pentru susținere. “M-am hotarat sa postez zilnic…

- Perechea formata din austriacul Oliver Marach si croatul Mate Pavic a castigat, sambata, la Melbourne, titlul in proba de dublu masculin a Openului de tenis al Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingandu-i in finala pe columbienii Juan Sebastian Cabal si Robert Farah in doua seturi…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- In Oymyakon, cea mai friguroasa localiate din lume, a fost inregistrata o temperatura de -62 de grade Celsius, aproape de recordul absolut. In mod normal, termometrele ar trebui sa arate -50 de grade Celsius in luna ianuarie, in aceasta zona din Rusia. Locuitorii au postat pe Instagram o serie de fotografii,…

- Simona Halep a caștigat titlul de la Shenzhen și este foarte fericita de succesul pe care il are. Aceasta a caștigat primul trofeu pe anul 2018 și este decisa sa dea totul pe teren, visul ei fiind caștigarea unui turneu de Mare Șlem.

- Catrinel Sandu a decis sa divorțeze de tenismenul Gabriel Trifu. Anunțul a fost facut de vedeta pe contul sau de Instagram. Vedeta a scris ca va ramane in relații bune cu fostul ei soț și ca vor face tot posibilul pentru creșterea și educarea fetelor lor.

- Veste cumplita primita de fosta sotie a unui ex premier. Aceasta a fost data afara din casa chiar de Craciun. Anuntul a fost facut chiar de fiica sa. Mioara Roman, fosta sotie a lui Petre Roman, a primit vestea de sarbatori. Va fi evacuata din apartamentul in care sta.Citeste si: Politia,…

- Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei Viitorul, a recunoscut ca nu ar fi caștigat titlul in sezonul precedent daca echipa sa nu reușea sa obțina remiza vitala din meciul cu FCSB din play-off, 1-1. "Tucudean a fost cel mai important jucator. El ne-a castigat campionatul. Daca pierdeam meciul cu Steaua…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Japonia a caștigat prima etapa pe echipe din istoria Cupei Mondiale feminine la sarituri cu schiurile. Pe ce loc au terminat romancele. Japonia a castigat concursul pe echipe de sarituri cu schiurile desfasurat sambata la Hinterzarten (Germania), in cadrul Cupei Mondiale 2017-2018, in care reprezentantele…

- Liderii Uniunii Europene (UE) au dat joi unda verde prelungirii, cu sase luni, a sanctiunilor economice împotriva Rusiei, pentru implicarea acesteia în conflictul ucrainean, transmit AFP si dpa, citându-l pe presedintele Consiliului European,

- O imagine aparent nevinovata a ajutat-o pe o femeie din Rusia sa o descopere pe amanta soțului ei. Femeia habar nu avea ca este inșelata, insa a vazut poza din greșeala pe Instagram și a pus indiciile cap la cap. Yulia Agranovych intrase pe Instagram și se uita la poze cand a vazut-o pe cea de mai…

- Alvaro Morata saruta abdomenul sotiei sale, Alice Campello. O poza care spune rapid toata povestea. Cel mai scump jucator spaniol din toate timpurile va fi tata. Si a anuntat marea veste, pe Instagram, la doar cateva ore dupa ce a aflat ca Chelsea va infrunta Barcelona, in optimile Champions League.…

- O fetita in varsta de doar sase ani, care a aparut deja in mai multe reclame, a devenit faimoasa si in mediul online, ea fiind considerata de internauti „cea mai frumoasa fetita din lume”. Anastasya Knyazeva este un model din Rusia care are si cont de Instagram. Pe reteaua de socializare, peste 523.000…

- O fetița in varsta de șase ani, care a aparut deja in mai multe reclame, in Rusia, a devenit faimoasa și in mediul online, ea fiind considerata de internauți „cea mai frumoasa fata”.

- Municipiul Cluj-Napoca a castigat titlul de “Oras European al Sportului 2018”. ”Azi, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European din Bruxelles, municipiul nostru a primit titlul “European City of Sport 2018”. Acest…

- Rusia ''nu-i va împiedica'' pe sportivii sai care vor sa participe la JO 2018 sub steagul olimpic, a anunțat miercuri președintele rus Vladimir Putin dupa decizia Comitetului Internațional Olimpic (CIO) de suspendare a Rusiei.

- Michael Schumacher a fost inclus in "Hall of Fame" al Formulei 1, galeria celebritaților sportului cu motor care ii mai include pe Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Niki Lauda, Alain Prost sau Ayrton Senna. Ceremonia inaugurarii a avut loc luni, iar la festivitate s-a vorbit și despre starea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, isi va anunta miercuri asteptata decizie asupra recunoasterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului si a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE preluat de agerpres, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe.…

- Clipe dramatice pentru Elton John. Cantaretul britanic a pierdut-o azi pe cea mai importanta persoana din viata lui - pe mama sa. Sheila Eileen Dwight a murit in aceasta dimineata. Iar artistul a dat frau liber emotiilor pe pagina sa personala de Instagram. Durerea este cu atat mai mare cu cat cei doi…

- Echipa de fotbal Kawasaki Frontale a caștigat primul sau titlu in campionatul Japoniei, dupa ce a invins sambata, cu 5-0, in ultima etapa, pe cei de la Omiya Ardija, capitanul Yu Kobayashi reușind un hat-trick. La egalitate de puncte cu formația Kashima Antlers (72), Kawasaki a intrat in posesia trofeului…

- Echipa de fotbal Kawasaki Frontale a caștigat primul sau titlu in campionatul Japoniei, dupa ce a invins sambata, cu 5-0, in ultima etapa, pe cei de la Omiya Ardija, capitanul Yu Kobayashi reușind un hat-trick. La egalitate de puncte cu formația Kashima Antlers (72), Kawasaki a intrat…

- Juventus Torino a castigat derby-ul cu Napoli, 1-0 pe San Paolo, gratie unui gol semnat de Gonzalo Higuain, si s-a apropiat la doar un punct de echipa lui Vlad Chiriches. Asteptat cu mare interes de fanii lui Napoli, care au epuizat rapid biletele pentru inclestarea cu marele…

- Nadia Comaneci: "Ziua nationala a noastra" Nadia Comaneci, cea mai cunoscuta sportiva a Romaniei, care a rescris istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal cu primul zece din istoria gimnasticii, a distribuit pe contul oficial de Facebook un clip de 8 secunde care a strans peste…

- Franța a descoperit urme de cesiu radioactiv in ciupercile importate din Rusia si Belarus. Anuntul a venit de la șeful autoritații franceze de reglementare nucleara care adauga ca este vorba despre ciuperci din specia galbior, scrie digi24.ro.

- Printre acestea se numara un buton de tip Regram, care ar fi extrem de popular, in contextul in care utilizatorii il asteapta de mult timp. Acesta va funcționa intr-un mod asemanator cu Retweets pe Twitter sau funcția Share pe Facebook, permițand utilizatorilor sa redistribuie conținutul altor persoane. …

- NAPOLI-ȘAHTIOR NAPOLI-ȘAHTIOR ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM Diego Maradona a regretat marti eliminarea Italiei, ''una din cele mai mari, una din natiunile istorice'', care nu va participa la Mondialul 2018 dupa ce s-a înclinat în fata Suediei în baraj. NAPOLI-ȘAHTIOR…

- Romanul in varsta de 67 de ani, care probabil este turist, a fost arestat preventiv dupa ce a patruns intr-o baza militara israeliana situata in regiunea Negev, afirma surse citate de site-ul de stiri Ynetnews.com. Potrivit autoritatilor israeliene, cetateanul roman a reusit sa fuga din…

- O studenta la medicina din India a caștigat ieri titlul Miss Univers in cadrul ceremoniei desfașurate in orașul balnear chinez Sanya, India devenind astfel, la egalitate cu Venezuela, țara cea mai premiata la acest concurs, informeaza AFP.

- O studenta la medicina din India a caștigat sambata titlul Miss Univers in cadrul ceremoniei desfașurate in orașul balnear chinez Sanya, India devenind astfel, la egalitate cu Venezuela, țara cea mai premiata la acest concurs, informeaza AFP. Manushi Chhillar este cea de-a șasea indianca…

- La Liga este ultimul campionat intrat pe lista celor care vor folosi arbitrajul video. Anuntul oficial a fost facut de catre Victor Sanchez Armini, presedintele Comisiei Tehnice a Arbitrilor, iar tehnologia va intra in vigoare din sezonul 2018-2019. Campioantul Italiei si cel…

- Un nor radioactiv a aparut pe cerul Europei, în urma unui posibil accident nuclear, care ar fi avut loc în Rusia sau Kazahstan. Anuntul a fost facut de un institut francez de siguranta nucleara. Accidentul s-ar fi petrecut în urma cu doua luni, undeva la sud de muntii Ural,…

- Svetlana Kuznetsova (12 WTA) a suferit o interventie chirurgicala la incheietura mainii stangi, dupa cum a anuntat jucatoarea din Rusia pe contul sau de Instagram, citat de WTA.com. "Totul a decurs bine si voi fi pregatita sa joc din nou peste patru saptamani, cu speranta unui sezon 2018 extraordinar'',…

- Ministerul de Externe rus l-a convocat vineri pe un reprezentant al ambasadei austriece de la Moscova in legatura cu refuzul autoritatilor de la Viena de a acorda viza unor jurnalisti din Crimeea pentru a participa la un eveniment organizat de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa…