Titlul de Cetățean de onoare, acordat unui număr de 14 personalități Primarul General, Gabriel Firea, va conferi maine, 18 decembrie, incepand cu ora 19.00, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Teatrul Odeon, titlul de "Cetațean de onoare al Municipiului București" unui numar de 14 personalitați din domeniul academic, artistic, sportiv și medical, care au primit aceasta disctincție in urma votului acordat de Consiliul General al Municipiului București in acest an, se arata intr-un comunicat de presa al PMB, primit la redacție. Cele 14 personalitați care vor deveni marți cetațeni de onoare sunt: Marius Bodochi, Catalin Constantin Badiu, Cezara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

