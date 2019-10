Titi Aur, după accidentul cu 10 morți din Ialomița: La peste 67 km/h nimeni nu scapă! ”Nu se face nimic organizat, nimic pentru a reduce astfel de tragedii sau de victime. Este un drum normal, doar ca toți cei care conduc trebuie sa ințeleaga ca sunt intr-un mare pericol și li se poate intampla chiar și lor. Pentru a ajunge la conștientizare, trebuie sa se faca protecția muncii. Singura meserie in care nu se face protecția muncii este condusul mașinii. Nu știu cine e vinovatul aici, dar, indiferent cine e, cu siguranța cineva n-a respectat reguli minime- viteza mai mare, neatenția, oboseala la volan, aderența scazuta. Nu putem evita astfel de tragedii decat in momentul in care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul grav de circulatie produs sambata dimineata pe DN 2A Slobozia-Urziceni, in zona localitatii Sfantu Gheorghe, comuna Balaciu, intre un tir si un microbuz de transport pasageri, a fost provocat de...

- Un microbuz cu 17 pasageri a fost spulberat de un TIR pe DN2A, in județul Ialomița, Romania, 9 oameni și-au pierdut viața pe loc. Accidentul a avut loc in jurul orei 5 dimineața și a fost activat planul roșu de intervenție.

- Un microbuz cu 17 pasageri a fost spulberat de un TIR pe DN2A, în județul Ialomița, 9 oameni și-au pierdut viața pe loc. Accidentul a avut loc în jurul orei 5 dimineața și a fost activat planul roșu de intervenție, transmite Realitatea TV.

- Maria Ghiorghiu a scris pe blog despre ultima sa profetie. Maria Ghiorghiu, PROFETIE INGROZITOARE: "Marturii care socheaza!". Este FARA PRECEDENT ce se va intampla in ROMANIA "In aceasta dimineața in zori de zi, ma trezește un glas care spune ceva cutremurator. Vedeam in fața ochilor…

- ”Toți pensionarii trebuie sa știe ca toate cele cinci milioane de pensii sunt recalculate in conformitate cu noua valoare a punctului de pensie. O majorare de la 1.100 la 1.265 de lei, inclusiv indemnizația sociala de la 640 de lei la 704 lei. Suntem cu toate fluturașele tiparite. Suntem in postura…

- Ziua de marti a fost una cumplita pentru o familie din Letcani, stabilita in Italia. Un cetatean italian, Enzo Angeloni (foto), in varsta de 55 de ani, care venise in Romania in concediu, impreuna cu sotia nascuta in Budai, a murit ieri dupa ce a fost surprins la volanul unei autoutilitare incarcate…

- ​Vinerea neagra pe soselele din Romania. Tragedii cumplite pe sosele, 6 morti si zeci de raniti.foto Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17, in localitatea Molid, judetul Suceava, a avut loc un impact frontal intre 2 autoturisme, ca urmare a unei patrunderi…

- Accidentul vascular cerebral – AVC – este, alaturi de boala coronariana, printre cele mai frecvente afectiuni. Riscul de deces este crescut, afectiunea fiind principala cauza a invaliditatii severe si definitive.