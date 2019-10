Stiri pe aceeasi tema

- Pericolul care vine o data cu necolectarea gunoaielor este real, iar situația se agraveaza de la o zi la alta. La intersecția dintre Strada Ialomiței și Strada Tineretului din Urziceni munții de gunoaie incep sa creasca in inalțime. Vor aduce cu ei șobolani, dar și riscuri la sanatatea oamenilor. Este…

- Un cumplit accident de circulație s-a produs, in jurul orei 19.00, in localitatea Cionchești – judetul Satu Mare. Din motive neelucidate deocamdata, doua autoturisme au intrat frontal in coliziune, impactul fiind dezastruos, potrivit gazetanord-vest.ro. In urma acestui eveniment rutier, trei persoane…

- O mașina a intrat marți intr-un autobuz cu 20 de pasageri, in județul Arad. Șoferul mașinii și doi pasageri au fost raniți.Potrivit Poliției Arad, un barbat de 24 ani, din județul Ialomița, a condus un autoturism pe DN 69, inspre Timișoara, iar din cauza nerespectarii distanței de siguranța…

- Un accident rutier grav s a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 05.30, intre comunele ialomitene Cocora si Reviga, intre doua autoturisme in care se aflau patru persoane.Potrivit ISU Ialomita, trei dintre acestea, tineri cu varste cuprinse intre 17 si 21 ani, au fost ranite si au primit ingrijiri…

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 283 de localitati din 22 de judete, cu un numar de 950 de focare (dintre care 6 focare in exploatatii comerciale si 3 focare in exploatatii de tip A. In judetul Ialomita sunt active 16 focare in gospodarii si 156 de cazuri la mistreti.

- Lipsa fondurilor pentru plata subvențiilor catre angajatorii care incadreaza in munca persoane vulnerabile a determinat autoritațile sa aleaga o soluție de compromis. Astfel, stimulentele financiare, care pana acum erau acordate de la bugetul de stat, vor fi platite din fonduri europene. Reprezentanții…

- Conform unui comunicat remis Agerpres, au fost eliminati 372.325 de porci afectati de boala si exista 1.660 de cazuri la mistreti.In total au fost stinse 1.246 de focare, respectiv 24 de focare in judetul Satu Mare, 3 focare in judetul Dambovita (dintre care unul intr-o exploatatie de tip…

- Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Ialomita au stins toate cele 132 de focare de pesta din gospodariile populatiei, insa raman active 155 de cazuri la mistreti. Conform ANSVSA in prezent sunt 192 de focare de pesta porcina africana, in 77 de localitati din 18 judete.