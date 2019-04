Titi Aur desființează polițistul care conduce cu un picior pe volan: Vrei să bravezi, să fii arogant „Este atat de complicat de judecat și de analizat povestea asta... Ințeleg ca nu este polițist decat de un an. Ințeleg ca Poliția are nevoie de cadre și nu mai este o selecție d-aia cum era pe timpuri, sa vedem originea și de la stramoși pana in zilele noastre. O parere personala, pe care nici nu imi vine sa o fac publica, cred ca este un lemo, un tip figurant care a reușit cumva sa intre in poliție. Eu nu il pot considera pe acel șofer, cu acea atitudine, pe care o mai și pune pe Facebook, atitudine d-aia de manelist cum se spune, nu il pot considerea un ofițer sau un subofițer, sau ce e el,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana, prin structurile rutiere, a demarat astazi acțiunea SEATBELT, in cadrul careia polițiștii desfașoara activitați pentru verificarea și impunerea folosirii centurii de siguranța și a dispozitivelor de fixare omologate. Saptamana 11-17 martie 2019 este dedicata controalelor T.I.S.P.O.L.…

- In ultima luna, pe parcursul acțiunilor desfașurate pe autostrazile din țara, pentru siguranța rutiera, polițiștii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale din Poliția Romana au depistat nu mai puțin de 17 șoferi care se aflau sub influența consumului de cocaina, cannabis sau a unor substanțe stupefiante.…

- Masurile mai dure din noul cod rutier pe 2019 au ca scop reducerea numarului de accidente cauzate de șoferii care vorbesc la telefon la volan, fac live-uri pe Facebook sau sunt atenți la smartphone ori tableta. Pe de alta parte, codul rutier din 2019 vine și cu o veste buna pentru șoferi: punctul…

- Andrei Caramitru a scris, sambata, pe Facebook, ca in cazul dosarului de la Parchetul General, Ion Țiriac ar trebui sa dea explicații. Politicianul susține ca dupa ce au aparut documente ca poliția a achitat o suma pentru aducerea lui Nicolae, inseamna ca banii de la Sebastian Ghița i-ar fi luat…

- Noul Cod Rutier prevede amenzi dure pentru soferii care fac live la volan. Modificarea importanta si care ar putea salva multe vieti este prevazuta de un proiect de lege publicat astazi de Ministerul de Interne. Campania Observator si a Politiei Romane de stopare a fenomenului live-urilor la volan,…

- LIVE-ul la volan, pedepsit cu amenda si suspendarea permisului. Campania emisiunii Observator si a Politiei Romane de stopare a fenomenului live-urilor la volan, ‘Stop live pe Facebook la volan! Da like vietii!’, care au fost cauza principala a numeroase tragedii rutiere, s-a concretizat printr-un proiect…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat luni CCR cu privire la Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, sustinand, intre altele, ca printre atributiile principale ale Politiei Romane sunt incluse masuri de prevenire si combatere a terorismului.…

- Presedintele Klaus Iohannis ataca la Curtea Constitutionala proiectul de lege care da mai multe puteri politistilor, in exercitarea atributiilor de serviciu. Seful statului critica prevederile prin care politistii pot intra in orice mod, intr-o locuinta, sau faptul ca politistul are dreptul sa legitimeze…