- Autoturismul pilotat de Titi Aur a iesit in decor intr-o curba si s-a izbit de un mal de pamant, vineri dupa-amiaza, in prima zi a Raliului Argesului. In urma incidentului, Titi Aur nu a fost ranit, insa copilotul acestuia a acuzat dureri in zona lombara si a fost preluat de un echipaj medical pentru…

- Cunoscutul creator de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni dimineata intr-un accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, in judetul Constanta, se afla la volanul unui Range Rover, o masina care la testele de siguranta obtine calificative maxime. Potrivit primelor informatii, barbatul…

- Cunoscutul pilot Titi Aur susține ca Razvan Ciobanu a murit in teribilul accident de circulație pentru ca nu a purtat centura de siguranța. Mașina extrem de robusta i-ar fi salvat viața, crede Titi Aur, care a analizat fotografiile facute la fața locului. Expertul a mai spus ca nu a observat urme de…

- Doi oameni, soți și soție, și-au gasit sfarșitul impreuna. Au murit intr-un grav accident, care s-a petrecut in judetul Teleorman. In urma impactului, mașina in care se aflau a luat foc și a ars in totalitate.