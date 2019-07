Tișe, de câte ori te poți răzgândi în 7 zile? În 23 iulie, într-un comunicat de presa, Consiliul Județean Cluj “aducea la cunoștința opiniei publice&" faptul ca “lucrarile de închidere și ecologizare a depozitului de deșeuri neconform de la Pata Rât se apropie de final&". “Astfel, în prezent, se lucreaza intens la impermeabilizarea depozitului, prin așternerea membranelor textile. Cele trei membrane geocompozite ce impermeabilizeaza depozitul fața de apele provenite din precipitații vor fi acoperite cu stratul de pamânt cu o grosime de 85 de cm, respectiv cu cel de… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința opiniei publice faptul ca lucrarile de inchidere și ecologizare a depozitului de deșeuri neconform de la Pata Rat se apropie de final. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul Judetean Cluj se afla într-un razboi total cu Aeroportul International "Avram Iancu", iar între cele doua parti exista 44 de procese care urmeaza sa fie solutionate. Alin Tise a anuntat ca va angaja o casa de avocatura pentru a rezolva numarul mare de cazuri,…

- Consiliul Judetean plateste 132.000 de lei fara TVA pentru servicii de suport în derularea procedurilor de achizitie pentru proiectarea Spitalului Pediatric Monobloc Cluj. În acest an, în februarie, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, anunța construirea unui…

- Consiliul Județean Cluj, pe primul loc in țara in ceea ce privește absorbția fondurilor europene Clujul a devenit, astfel, județul cu cel mai mare buget din Romania. Alin Tișe, președintele

- Lista finala a proiectelor caștigatoare din sfera cultelor și suma ce va fi alocata fiecarei entitați deponente va fi aprobata de Consiliul Județean Cluj in ședința extraordinara de marți, 4 iunie 2019.

- MINȚIȚI atunci cand afirmați ca membrii Consiliului de Administrație nu au dorit dialog cu reprezentanții sindicatului. Aceștia au propus ca, impreuna cu directorul general și doi reprezentanți ai sindicatului, sa fie

- Consiliul Județean Cluj a decis extinderea și etajarea uneia dintre cladirile Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, unitate sanitara aflata in subordinea forului administrativ județean. In valoare de peste 1.200.000 de lei, investiția Consiliului Județean urmarește, in principal, optimizarea…

- Acționarii Complexului Energetic Oltenia vor aviza in ședința din luna mai propunerea administrației privind prelungirea termenului pana la care vor fi demontate utilajele din vechiul depozit de carbune de la Roșia, inchis pentru ne...