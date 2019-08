Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe rachete au atcat luni singurul aeroport functional din capitala libiana Tripoli, Mitiga, care a ramas închis traficului aerian, provocând haos și teama în rândul pasagerilor, au declarat mai multi martori pentru Reuters, citeaza Mediafax. Autoritațile…

- O racheta balistica a lovit Ciprul, in noaptea de duminica spre luni. Obiectul a cazut intr-o zona muntoasa și nu s-a inregistrat niciun ranit. Explozia a avut loc in jurul orei 01.00, in zona Tashkent, la circa 20 km nord-est de Nicosia.

- Un obiect care a lovit partea de nord a Ciprului pare sa fi fost o racheta de fabricatie ruseasca, a declarat ministrul de Externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord, Kudret Ozersay, luni, potrivit Reuters.

- Rebelii houthi din Yemen au reușit sa loveasca miercuri o centrala electrica de pe teritoriul Arabiei Saudite cu ajutorul unei rachete de croaziera, informeaza postul de televiziune al gruparii, Am Masirah TV, citat de Reuters. Reuters noteaza ca autoritațile saudite nu au confirmat înca informațiile.…

- Mai multe rachete au lovit vineri dimineata un hotel de lux din capitala libiana Tripoli. Guvernul libian, recunoscut international, a dat vina pentru atac pe fortele din est care incearca sa preia controlul orasului, conform Reuters.

- O racheta a cazut duminica in Zona verde din Bagdad, un sector ultrasecurizat unde se afla ambasada SUA precum si sediile guvernului si parlamentului din Irak, au anuntat fortele de securitate irakiene, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Nu au fost inregistrate victime, au adaugat sursele citate…