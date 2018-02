Stiri pe aceeasi tema

- Tiruri dinspre Siria in directia unei drone israeliene care survola zona Inaltimilor Golan ocupate de Israel s-au produs joi seara, a anuntat armata israeliana, citata de AFP. Impactul acestor tiruri indreptate spre o drona a armatei israeliene au fost observate pe fatada unei case din Majdal Shams,…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Agerpres.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut…

- De trei zile armata turca ataca o zona controlata in nordul Siriei de combatantii kurzi sustinuti de armata americana in lupta impotriva organizatiei teroriste Statului Islamic. Este un punct de cotitura in acest razboi care dureaza de aproape sapte ani, comenteaza France Info, prezentand motivele aceste…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia „sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Marea Britanie risca sa aiba probleme in fata capacitatilor militare ale Rusiei si altor tari, daca nu va investi mai mult in fortele sale armate, este de parere seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, informeaza luni AFP. Intr-un discurs pe care urmeaza sa-l sustina luni…

- Turcia a anuntat ca trupele sale terestre au patruns in regiunea Afrin din nordul Siriei, ca parte a operatiunii incepute de oficialii de la Ankara pentru eliminarea luptatorilor kurzi din zona apropiata de granita dintre cele doua state, a anuntat prim-ministrul turc, Binali Yildirim, informeaza…

- Militari turci au intrat duminica in regiunea Afrin, in nordul Siriei, in a doua zi a unei vaste ofensive impotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali Yildirim, potrivit AFP. Citat de agentia de presa Dogan, Yildirim a declarat…

- Zece cetateni sirieni care incercau sa intre in mod ilegal in Liban au murit intr-o furtuna de zapada care a lovit o zona de frontiera cu Siria, aflata in razboi, a informat vineri armata libaneza, citata de DPA. Initial, noua cadavre au fost descoperite in zona muntoasa al-Sawayari-Masnaa, la granita…

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca au inceput formarea unei „armate teroriste”, dupa ce Washingtonul a anuntat ca planuieste detasarea a 30.000 de militari in Siria pentru a proteja teritoriile detinute in principal de aliatii kurzi. Coalitia condusa de SUA a precizat…

- „Valul de atacuri asupra bazelor rusești in Siria, inclusiv cu utilizarea de drone, a descoprit noi vulnerabilitați in incercarile președintelui Vladimir Putin de a consolida prezența militara permanenta, la doar cateva saptamani dupa ce el a anunțat victoria,“ – scrie The Wall Street jurnal. „Experții…

- Președintele turc, Recep Erdogan, a acuzat Washingtonul ca inființeaza o „armata a terorii” de-a lungul graniței cu Turcia, in timp ce țara sa este aproape de o confruntare deschisa cu trupele kurzilor susținuți de SUA, in Siria.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat luni ca "va ucide din fasa" forta frontaliera pe care Washingtonul intentioneaza sa o înfiinteze în Siria, forta formata în special din combatanti kurzi, pe care Ankara îi considera "teroristi", informeaza…

- Armata israeliana a anuntat duminica ca a distrus un tunel construit de Hamas, formatiunea islamista palestiniana care controleaza Fasia Gaza, care ducea la infiltrarea in Israel, precizand ca a condus raiduri aeriene si a folosit alte mijloace pentru a demola galeria subterana, scrie AFP.

- Rusia arunca cu acuzatii in toate directiile in incercarea de a descifra cine anume a atacat baza aeriana Khmeimim si baza navala Tartus din Siria cu ajutorul unor drone improvizate, ghidate de dispozitive GPS - in ceea ce pare a fi primul atac coordonat de acest tip din istorie.

- Rusia stie cine sunt autorii atacurilor provocatoare cu drone asupra bazelor militare ruse din Siria, a avertizat joi seara presedintele Vladimir Putin, precizand ca nu este vorba de Turcia si ca aceste incidente nu aduc "nimic bun".

- Forțele guvernamentale siriene au ucis cel puțin 85 de civili in atacuri aeriene asupra enclavei Ghouta, ultima reduta a rebelilor. Turcia le-a cerut Rusiei și Iranului sa faca presiuni asupra regimului Assad, pentru a pune capat ofensivei impotriva opoziției.

- Pentagonul a negat, marti, orice implicare într-o serie recenta de atacuri cu drone asupra unor baze militare ale Rusiei în Siria, dupa ce Ministerul Apararii rus a sugerat ca armata americana ar fi putut ajuta insurgentii sirieni, informeaza site-ul

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway, a declarat, marti, ca "orice sugestie ca SUA sau fortele de coalitie ar fi avut un rol in atacarea bazelor militare ruse este nefondata si absolut iresponsabila". Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi…

- Comunicatul sirian nu ofera amanunte in ceea ce priveste tinta acestor bombardamente israeliene care au avut loc in trei reprize in noaptea de luni spre marti.De la declansarea, in 2011, a conflictului din Siria, Israelul a intreprins mai multe raiduri impotriva armatei siriene si aliatului…

- Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi sirieni au folosit 13 drone pentru a ataca, in noaptea de 6 spre 7 ianuarie, doua baze militare pe care Rusia le detine in Siria, insa nu au reusit sa provoace pagube mari, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca 'drone cu incarcatura exploziva' au atacat in noaptea de vineri spre sambata bazele militare ruse de la Hmeimim si Tartous din Siria, fara a produce victime sau pagube materiale, transmite AFP.'Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de…

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- În atacul asupra bazei aeriene rusești Hmeymim din Siria, care a avut loc la 31 decembrie, au fost folosite mortiere automate 2B9 Vasilek (Cornflower), calibru 82 mm, de conceptie sovietica, scrie publicatia Vestnik Mordovii, citând experți militari scrie paginaderusia.ro 2B9…

- Baza rusa de la Khemeymim, din Siria, a fost supusa unui bombardament masiv pe 31 decembrie, afirma publicatia rusa Kommersant. Ziarul califica incidentul ca fiind unul dintre cele mai grave pentru Forțele Aeriene ale Rusiei desfasurate in Siria: atacul cu mortiere a dus la distrugerea a șapte avioane…

- Rusia a anuntat luna aceasta o noua reducere a operatiunilor sale militare din Siria, ce au inceput in septembrie 2015. Armata rusa va mentine insa trupe in Siria, probabil pe termen lung, unde a demonstrat noi capabilitati tactice si tehnice, ce impreuna demonstreaza ca a reusit sa invete din greselile…

- Activiștii turci care locuiesc in zona stramtorii Bosfor au facut fotografii ale unei nave rusești de transport incarcate cu mai multe vehicule militare, care traversa stramtoarea Bosfor spre Siria.

- Armata israeliana a anuntat luni ca a atacat o baza a miscarii islamiste palestiniene Hamas din Fasia Gaza, ca raspuns la recentele atacuri cu rachete lansate din zona enclavei palestiniene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cele mai multe victime se aflau in zona de granita cu Fasia Gaza, unde sute de palestinieni s-au adunat sa arunce pietre in soldatii israelieni, aflati dincolo de zid. Medicii au informat ca doi protestatari au murit in zona de granita, dintre care unul fiind in scaun cu rotile, iar cel de al treilea…

- Potrivit The Times of Israel, Yousef a fost arestat la Ramallah in timpul unuia dintre numeroasele raiduri intreprinse de armata israeliana. In total, 32 de palestinieni au fost arestați pentru suspiciune de implicare in activitați teroriste și revolte violente, subliniaza cotidianul, care citeaza…

- Armata planuieste sa cheltuiasca bugetul pe echipamente precum „drone sinucigase, drone de supraveghere si aruncatoare de grenazi”, relateaza The Independent care citeaza agentia de stiri a Coreei de Sud.

- Avioane israeliene au bombardat poziții militare ale mișcarii islamiste Hamas in Fașia Gaza, ca raspuns la tiruri de rachete din enclava palestiniana, a indicat vineri armata israeliana, citata de AFP. Ministerul Sanatații din Fâșia Gaza, controlata de Hamas, a raportat…

- Armata israeliana a anunțat ca a ripostat joi seara la tiruri cu proiectile dinspre Fașia Gaza, dintre care unul a cazut in Israel, transmite AFP. Alte doua proiectile au aterizat într-o enclava palestiniana învecinata cu sudul Israelul, a adaugat armata într-un comunicat.…

- Sudanul de Sud, o tara aflata de patru ani in razboi civil si confruntata cu o grava criza financiara, a cheltuit milioane de dolari pentru a achizitiona drone si camere de supraveghere israeliene, au informat luni surse oficiale, relateaza AFP. Doua drone si 11 camere de supraveghere vor fi initial…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' în provincia Damasc, au informat sâmbata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. ,,Inamicul israelian a tras la…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' in provincia Damasc, au informat sambata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. 'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri,…

- Directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Serghei Naryshkin, a vizitat Israelul saptamana trecuta pentru a se intalni cu inalți oficiali de securitate și a discuta despre situația din Siria și Iran, conform postului de televiziune Channel 10, din Israel.

- Fortele irakiene au lansat joi o operatiune pentru inlaturarea gruparii Stat Islamic din zona de desert de la granita cu Siria, o campanie finala pentru a inlatura gruparea jihadista din Irak, potrivit unui comunicat al armatei, relateaza Reuters si AFP, conform agerpres.ro. 'Armata, politia…

- Primul Ministru israelian, Benjamin Netanyahu, i-a comunicat președintelui rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice care a avut loc marți, ca Israelul nu va accepta incercarile Iranului de a prinde radacini in Siria, a comunicat secretarul de presa al președintelui Rusiei.

- Congresul american a adoptat cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse presedintele Donald Trump. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, in unanimitate, dupa validarea ei, marti, in Camera Reprezentantilor. Presedintele…

- Ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman a declarat miercuri ca Israelul nu va permite prezenta iraniana in Siria, comentand afirmatiile ministrului rus de externe conform carora Iranul are o prezenta "legitima" in tara sfasiata de razboi, relateaza Xinhua.Remarcile lui Lieberman…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat Pentagonul ca ii acopera in Siria pe jihadistii din Statul Islamic (SI) si a difuzat o serie de imagini pentru a demonstra acest lucru, insa dovezile „absolut convingatoare“ prezentate sunt de fapt capturi dintr-un joc video.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni ca a comunicat Statelor Unite si Rusiei ca Israelul va continua sa actioneze de-a lungul granitei siriene conform nevoilor sale in domeniul securitatii, chiar daca cele doua puteri incearca sa obtina un armistitiu, relateaza Reuters. 'Ne controlam…

- Ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, a avertizat duminica Siria, afirmand ca Israelul va raspunde la orice provocare sau incalcare a suveranitații sale, cerandu-i lui Bashar Assad sa retraga toate elementele active, in acest sens, de pe teritoriul sau.

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…