Tirul sportiv, disciplina preferata de elevii scolilor in cadrul ”Cupei Sectorului 1”

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 din București, Dan Tudorache, a tras cu pușca, marți, la o conferința de presa despre imbunatațirea orei de sport din școli. Vezi galeria foto + 14 + 14 Totul s-a petrecut dupa ce, la conferința de presa in care anunța ca in curricula șocolara vor fi introduse mai multe sporturi…

- In data de 23 octombrie 2018. intre orele 10.00-12.00, Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, in colaborare cu U.M. 01684 Alba Iulia, a desfasurat activitatea promotionala „Ziua Armatei Romaniei in scoli” la Colegiul National „Avram Iancu” Cimpeni …

- Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal l-a suspendat trei etape pe directorul sportiv al Politehnicii Iasi, Tibor Selymes, dupa meciul cu FC Viitorul, din etapa a 11-a a Ligii 1 Betano. Totodata, oficialul din Copou a

- Un birou in cadrul proiectului național „Bunici Grijulii” a fost deschis in Edineț. Elevii claselor primare din oraș vor fi insoțiți de voluntarii pensionari in timpul traversarii strazilor, iar, uneori, ii vor conduce pe cei mici chiar și pana acasa.

- Un parlamentar PSD se declara revoltat de starea școlilor din Romania. Deputatul PSD Iasi Silviu Macovei propune infiintarea unui fond national destinat exclusiv autorizarii tuturor unitatilor de invatamant. „Este inacceptabil cat de multe scoli nu au toate avizele necesare. Vorbim de aproape 4.000…

- Elevii din Sectorul 4 al Capitalei vor incepe noul an școlar 2018-2019 in cladiri modernizate, reabilitate, dar și in deplina siguranța. Paza copiilor din unitațile de invațamant din sector, precum și din perimetrul acestora va fi asigurata de Patrule Școlare formate din agenți ai Poliției Locale.…

- Cei mai buni elevi din primele 13 școli clasate in concursul Școala Zero Waste 2018 au caștigat participarea in tabara Zero Waste Summer Camp, organizata in perioada 22-26 August la Casoaia, in județul Arad. Proiectul a fost realizat cu susținerea Continental Anvelope Timișoara, partener tradițional…

- Noul an scolar aduce si o disciplina noua. Elevii vor invata ce inseamna coruptia, cum trebuie sa lupte cu acest fenomen si cum sa ramana integri. Materia este prevazuta in Planul sectorial anticorupție in domeniul educației, aprobat de Guvern.