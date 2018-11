Țiriac: PRIMA regulă pentru tinerii care vor să devină patroni Ion Tiriac: Inainte sa iti faci singur o afacere trebuie sa probezi ca stii sa faci ceva sau vrei sa faci ceva. Americanii au o treaba senzationala, in special tinerii si in special in vacante: "i am looking for a job", adica te uiti pentru un job. Dar ce fel de job? Any job! Spalator de vase, orice, numai sa fac ceva ce parintii, incepand de la Rockefeller si terminand cu cine vrei dumneata acolo, ii obliga. Sa vada how do you make a dollar. Eu i-as obliga sa vada cat costa kilu' de paine sau cat costa o franzela sau un litru de lapte. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

