Țiriac: O să ne coste sute de milioane. Nu știu daca suntem normali la cap "Pe vremea aia cand s-a facut metroul, era ideea cu Japonia: finantandu-l in 12 luni era gata. Nefacand asta, am inventat o treaba care o sa ne coste cateva sute de milioane si nu stiu nici astazi daca suntem normali la cap si la ce foloseste. O linie ferata care se leaga cu alta, care trece pe langa aeroport, dar trece pe partea stanga a DN1, ducandu-te la Ploiesti. Cam la un kilometru trece peste drum, ducandu-ne spre partea aeroportului. Acum facem altceva: legam calea aia ferata si trecem mult mai in fata si ne ducem la aeroport. Unde Dumnezeu se opreste trenul ala? Langa aeroport, acolo… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

