- "Roger Federer e, cu siguranta, cel mai bun jucator din toate timpurile, dar nu se poarta corect. Nu cred ca aceasta abordare este corecta. Isi alege turneele la care vrea sa joace. In alte sporturi, acest lucru e de neimaginat. Lewis Hamilton nu face la fel dupa 5 Grand Prix-uri" - Ion Tiriac, intr-un…

- Simona Halep continua sa conduca in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 8.140 de puncte si cu un avans de 1.350 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, clasata pe locul al doilea. Halep isi trece in palmares saptamana cu numarul 22 in calitate de lider WTA, iar "dominatia" ei va continua…

- Organizatorii turneului de la Madrid (de categorie ”Premier Mandatory” la WTA și ”Masters” la ATP) au prezentat o lista cu jucatorii care au confirmat deja participarea la competiția care va avea loc in perioada 4-13 mai 2018. Printre cei care au anunțat ca vor juca se afla Rafael Nadal și Simona Halep…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Olga Savciuk a fost eliminata in primul tur al probei de dublu feminin din cadrul turneului WTA de la Miami, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, fiind invinsa sambata in doua seturi, 6-1, 6-1, de cuplul Vania King (SUA)/Katarina Srebotnik (Slovenia). Olaru…

- Meciul disputat aseara tarziu intre Simona Halep si jucatoarea franceza Oceane Dodin, din turul II al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, a confirmat din nou ca jucatoarea noastra trece printr-o pasa neagra. In fata unei jucatoare fara prea mari veleitati, cu un al doilea serviciu…

- Simona Halep e in centrul atenției la Miami! Inaintea startului turneului Premier Mandatory de la Miami, romanca a participat la o actiune caritabila destinata strangerii de fonduri pentru organizația ACEing Autism - "Miami All Star Tennis for Charity”, anunța Digisport.ro.S-au jucat meciuri…

- Simona Halep inca nu a intrat in competiție la Miami, dar are un program incarcat. Printre antrenamente, autografe și poze, Simona a participat ieri la un eveniment caritabil, iar azi a fost in vizita la un spital, unde a facut și o donație in numele WTA. Ieri, Simona Halep…

- Simona și Serena au participat la actiunea in scop caritabil, inaintea startului turneului Premier Mandatory de la Miami, sub numele de "Miami All Star Tennis for Charity”, destinat strangerii de fonduri pentru organizația ACEing Autism.Evenimnentul a fost organizat de fostul jucator sud-african…

- Arbitra n-a acceptat sa se țina un moment de reculegere la un meci feminin de fotbal! Jucatoarele au gasit soluția cu care au cinstit memoria disparutei și, totodata, au umilit-o pe „fluierașa” insensibila. Moment incredibil la un meci feminin de fotbal din Spania. Inainte de partida Albacete – Rayo…

- Indian Wells 2018 a devenit istorie, urmeaza turneul feminin, de la Miami, de asemenea din categoria Premier Mandatory, dublat de un turneu ATP de acelasi calibru, din seria Masters 1000. Miami Open a aparut in 1985 si se disputa pe "Tennis Centre at Crandon Park", din insula Key Biscayne, aflata in…

- Simona Halep revine in aceasta saptamana pe hardul american. Dupa semifinala de la Indian Wells, liderul WTA va juca in perioada 20-31 martie, la cel de-al doilea turneu Premier Mandatory al sezonului, cel de la Miami.

- Simona Halep, favorita principala a turneului Premier Mandatory de la Miami (SUA), va avea o adversara accesibila in primul tur. In schimb, Serena Williams va debuta impotriva celei mai in forma jucatoare din circuit, scrie prosport.ro.

- In aceasta dimineața a avut loc tragerea la sorți a turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep va fi prezenta. Simona Halep va avea primul tur liber, iar in turul secund urmeaza sa sa dueleze cu invingatoarea partidei dintre Veronica Cepede Royg și o alta jucatoarea…

- Naomi Osaka (44 WTA) și Daria Kasatkina (19 WTA) se intalnesc in aceasta seara in finala turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. liveSCORE de la 20:00 » Naomi Osaka - Daria Kasatkina Naomi Osaka este cea care a eliminat-o in…

- Simona Halep, batuta de Naomi Osaka, o jucatoare care nu este in stare sa execute un tweener. Uite cine a batut-o pe Simona Halep! Japoneza Naomi Osaka (20 ani, 44 WTA) are serioase probleme de mobilitate, pe care insa liderul WTA n-a știut sa le speculeze sambata dimineața, in semifinalele de la Indian…

- Ce crede Simona Halep despre Ion Țiriac. Liderul mondial din tenisul feminin a vorbit in presa spaniola despre relația pe care o are cu omul de afaceri. “Tiriac m-a ajutat sa fiu puternica”, a declarat Simona Halep pentru Marca, ziarul iberic numind-o pe romanca “regina tenisului”. Intrebata cat de…

- Raspunsurile date de Simona Halep la un interviu i-au facut pe fani sa o compare cu Roger Federer. Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a învins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, de la Indian Wells. ”Esti cea…

- Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a invins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, marti seara, calificandu-se in sferturile de finala de la Indian Wells. Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe telespectatori a fost modestia liderului mondial. Halep, un exemplu de modestie…

- Serena Williams, eliminata de Venus Williams de la Indian Wells. A fost al 29-lea duel al surorilor Williams. Serena conduce acum cu 17-12. Vezi galeria foto + 2 + 2 Serena, 36 de ani, nu și-a revenit inca la forma avuta inainte de naștere, astfel ca a pierdut, azi-noapte, duelul cu Venus. Simona Halep…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Simona Halep s-a calificat in turul trei, al saisprezecimilor, la primul turneu de categorie Premier Mandatory al sezonului 2018, invingand-o pe Kristyna Pliskova (77 WTA) cu scorul de 6-4, 6-4, la finalul unui meci in care jumatate dintre game-urile disputate au fost castigate de jucatoarea aflata…

- Jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, s-a calificat, noaptea trecuta, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, faza in care o va intalni pe Simona Halep, liderul WTA.

- Marius Copil, singurul reprezentant al Romaniei pe tabloul de simplu masculin de la Indian Wells, va debuta in competitie impotriva unui sportiv venit din calificari. Aradeanul a prins la limita tabloul principal, in urma retragerilor succesive de la primul turneu Masters 1000 al sezonului. …

- Marion Bartoli s-a ingrașat la loc. O boala o facuse sa slabeasca 41 de kilograme. Jucatoarea de tenis care s-a retras la puțin timpul dupa ce a cucerit titlul la Wimbledon 2013, a revenit pe teren, la turneul demonstrativ de la New York (SUA). S-a duelat chiar cu Serena Williams, aflata și ea la ora…

- Monica Niculescu, locul 71 WTA si favorita 3 in calificari, a acces, marti, pe tabloul principal la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. La competitia din SUA, Simona Halep ar putea intalni in turul doi o jucatoare din calificari si Sorana Cirstea va evolua in prima runda cu…

- Tot ce are apt din punct de vedere fizic in acest moment tenisul mondial (cu exceptia lui Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Andy Murray si David Goffin) va fi prezent la festinul organizat de Larry Ellison, miliardarul iubitor de tenis. Cel de-al "cincilea Grand Slam" al sezonului ne va duce…

- Indian Wells va incepe miercuri cu multe necunoscute de lamurit. Cum va evolua Simona Halep dupa accidentare, iși va pastra Roger Federer trofeul, ce nivel va arata Serena Williams? - doar cateva intrebari. Primul mare turneu, Premier Mandatory pentru fete, Masters 1000 pentru baieți, vine dupa o perioada…

- Roger Federer, liderul clasamentului ATP, si Serena Williams, fosta numarul unu mondial în tenisul feminin, au fost desemnati câstigatori ai Premiilor Laureus, pentru cei mai buni sportivi ai anului 2017, în cadrul galei care a avut loc marti seara la Monte Carlo.Serena…

- SIMONA HALEP. Andrei Pavel a anuntat ca Simona Halep va fi prezenta la turneul de la Indian Wells, care va incepe pe 5 martie. "100% va fi prezenta la Indian Wells, sunt in contact cu ea, dar acum se relaxeaza, lasa piciorul sa revina. Si-a revenit, dar la Doha, unde am fost cu ea, inca a simtit…

- Simona Halep a avut intre 4 si 6 teste in timpul turneelor la care a jucat si mai mult de 7 in afara competitiilor, se arata pe site-ul Federatiei Internationale de Tenis. Regulamentul ITF prevede ca jucatoarele si jucatorii din circuitele profesioniste sa anunte zilnic in ce oras se afla,…

- Simona Halep joaca din aceasta saptamana in echipament Nike si cu racheta Wilson, un melanj cu care se identifica cele mai mari nume ale tenisului mondial, Serena Williams si Roger Federer! Daca romanca i-a fost fidela toata cariera firmei Wilson, cu Nike a semnat in luna februarie, dupa despartirea…

- Simona Halep, locul 2 WTA, fara sponsor tehnic, s-a antrenat, vineri, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, intr-un tricou Nike, alimentand speculatiile din ultima perioada, potrivit carora va semna sau a semnat un contract cu producatorul american de echipament sportiv, care ii mai "imbraca", printre…

- Simona Halep a semnat oficial cu noul sau sponsor tehnic, sportiva facând anunțul prin intermediul unei postari pe contul sau de Facebook.Fostul numar 1 mondial a semnat un contract cu celebrul brand de echipament sportiv Nike, dupa ce o perioada a fost libera de contract.Simona…

- Ea a alimentat astfel speculatiile din ultima perioada, potrivit carora va semna sau a semnat un contract cu producatorul american de echipament sportiv, care ii mai "imbraca", printre altii, pe Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams si Maria Sarapova.

- Fostul lider mondial Serena Williams, care nu mai figureaza in clasamentul WTA dupa pauza pricinuita de nasterea primului ei copil, a primit wild card la turneul Premier Mandatory de la Miami, la care va lua parte si Simona Halep, au anuntat organizatorii competitiei. Jucatoarea americana, in varsta…

- Australian Open a inceput, iar jucatoarele din Romania sunt in prima linie. Pe langa emoțiile create pe teren de Simona și compania, cel mai mare eveniment sportiv al inceputului de an ii aduce pe pariori fața in fața cu mai multe dileme. Unele dintre cele mai populare opțiuni de pariere inainte de…

- Mihaela Buzarnescu (57 WTA, 29 de ani) a pierdut, sambata, finala turneului de la Hobart, scor 1-6, 6-4, 3-6, in fata belgiencei Elise Mertens (39 WTA, 22 de ani), dupa un meci intrerupt de patru ori din cauza ploii. Totusi, saltul spectaculos al tenismenei a fost salutat de Cristian Tudor Popescu…

- Mats Wilander, expertul Eurosport care in perioada 15-28 ianuarie va analiza zi de zi actiunea de la Australian Open, mizeaza mai mult pe Maria Sarapova decat pe Serena Williams sa isi regaseasca ]n 2018 forma atinsa anterior in circuitul feminin de tenis Suedezul cu sapte titluri de Mare…

- Fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, a transmis un mesaj dur pretendentelor care se lupta pentru primul loc în clasamentul WTA, ocupat acum de Simona Halep.Într-un interviu acordat recent pentru revista Vogue, Williams a vorbit despre revenirea ei…

- John McEnroe spune ca șansele Simonei Halep la cucerirea trofeului de la Australian Open țin de rapiditatea covorului de la Melbourne. In saptamana de dinainte de Australian Open previziunile sunt la moda. Daca de pe tabloul masculin mulți dintre experți il aleg pe Roger Federer, la feminin nimeni nu…