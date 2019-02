Stiri pe aceeasi tema

- La doua saptamani de la vanatoarea de la Balc, milionarii Europei au revenit in Romania, pentru o noua partida de vanatoare, organizata tot de omul de afaceri Ion Țiriac. De aceasta data, evenimentul a avut loc pe domeniul din localitatea Ersig, județul Caraș-Severin.

- Zilele acestea, pregatirile sunt in toi la Vermes. Se cauta gonasi, se obtin autorizatii, se face tot ce este necesar pentru ca organizarea evenimentului sa fie impecabila. Dupa ce a cumparat padurea din apropierea satului Ersig de la Paul Lambrino (cunoscut si sub numele de printul Paul…

- Un cetațean de cetațenie australiana a decedat la la o partida de vanatoare pe un fond privat din Ludești, comuna Dambovița. Post-ul Un cetațean australian a murit la o partida de vanatoare din Ludești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 54 de ani, din comuna Cacica a judetului Suceava, s-a accidentat la o partida de vanatoare. Vanatorul s-a impuscat singur in picior. Barbatul sustine ca arma i s-a descarcat accidental.

- Porcul mistreț a fost vânat în urma cu câteva zile pe un fond de vânatoare. Medicii au confirmat ca animalul era purtator al pestei porcine africane, scrie adevarul.ro. Partida de vânatoare a avut loc pe 15 ianuarie pe fondul de vânatoare 5 din localitatea Ion…

- Pesta porcina africana identificata chiar langa domeniul de vanatoare de la Balc nu-i sperie pe miliardarii Europei. Ca in fiecare an, din 2005 incoace, aceștia au onorat invitația lui Ion Țiriac și in acest weekend. Condițiile generale in care are loc acțiunea sunt insa cu totul altele dupa ce Bihorul…

- Un barbat a fost dus in stare grava la spital, astazi, dupa ce a fost impuscat din greseala la o partida de vanatoare, organizata pe fondul de la Tibana, din judetul Iasi. Primele informatii arata ca partida de vanatoare era organizata legal, pentru mistreti si iepuri. Surse din ancheta au precizat…

