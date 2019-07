Stiri pe aceeasi tema

- ■ aproape 100 de absolventi din zona Tirgu Neamt nu au intrat la liceu ■ in urma repartizarii computerizate s-au ocupat toate locurile din cele trei licee din oras ■ pe 23 iulie se vor afisa locurile ramase libere la nivel de judet, care vor intra in etapa a doua de repartizare computerizata ■ In […]…

- ■ specialistii Directiei de Sanatate Publica au dezinfectat fintinile din mai multe localitati afectate de inundatii Inundatiile din ultimele zile au dus la colmatarea fintinilor din localitatile afectate, ceea ce a determinat autoritatile sa colaboreze atit cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,…

- ■ vor fi prezenti reprezentanti ai Ministerului Muncii, directiilor de asistenta sociala, specialisti din sistemul public si privat Primaria Municipiului Piatra Neamt, prin Directia de Asistenta Sociala, in parteneriat cu Asociatia Municipiilor din Romania – Corpul Profesional al Specialistilor in Servicii…

- Municipiul Piatra Neamt va gazdui, in perioada 27-28 iunie 2019, Conferinta Nationala a Serviciilor Sociale din cadrul autoritatilor publice locale cu tema – “Propuneri de interventie in cadrul legislativ actual si modele de bune practici existente in domeniul serviciilor sociale”. “Organizatorii evenimentului…

- ■ in perioada foarte calduroasa, exista pericolul de a fi muscat de aceasta specie de reptile ■ in ce priveste preventia si comportamentul adoptat, trebuie respectate citeva reguli de baza ■ Unul din pericolele din sezonul de vara este cel al muscaturii de vipera. Un comunicat de presa publicat de Directia…

- ■ aceste insecte sint raspunzatoare de boala Lyme ■ lunile mai si iunie sint propice inmultirii capuselor ■ specialistii recomanda o serie de masuri preventive ■ Medicii de la Compartimentul de prevenire a bolilor, din cadrul Directia de Sanatate Publica Neamt atrag atentia asupra faptului ca dupa ploile…

- ■ colegiul tirgnemtean organizeaza etapa finala a unui concurs cultural-artistic ■ vor fi mai multe sectiuni, intrecerile urmind sa desfasoare joi si vineri, 16 si 17 mai ■Colegiul Tehnic Ion Creanga Tirgu Neamt va organiza, in zilele de 16 si 17 mai, activitatile din cadrul proiectului national Creanga……

- ■ sint disponibile trei apartamente cu o camera in blocul V1 ■ solicitantii trebuie sa fie tineri cu virste de pina in 35 de ani si sa indeplineasca mai multe conditii ■In blocul V1 din proprietatea Primariei Tirgu Neamt s-au eliberat trei apartamente cu o camera, acestea fiind disponibile pentru inchirierea…