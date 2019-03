Stiri pe aceeasi tema

- Administratia separatista de la Tiraspol a instalat in ultimele luni asa-zise 'posturi de graniceri' in zona de securitate si nu accepta discutii cu privire la aceasta problema, informeaza luni publicatia Ziarul National din Chisinau, potrivit agerpres.ro.Reprezentantii Republicii Moldova…

- Administratia separatista de la Tiraspol a instalat in ultimele luni asa-zise 'posturi de graniceri' in zona de securitate si nu accepta discutii cu privire la aceasta problema, informeaza luni publicatia Ziarul National din Chisinau. Reprezentantii Republicii Moldova au prezentat o declaratie…

- Delegația Republicii Moldova și-a continuat eforturile pentru a include in agenda problema legata de posturile "granicerești" instalate ilegal in Zona de Securitate de catre partea transnistreana, in cadrul ședinței Comisiei Unificate de Control de ieri, 14 martie.

- In cadrul Conferintei Internationale de Securitate de la Munchen, Igor Dodon a avut o intrevedere de lucru sambata, 17 februarie, cu ministrul de Externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov. Cei doi oficiali au discutat „un spectru larg de probleme ce tin de relatiile bilaterale”.

- Tiraspolul nu accepta eliminarea posturilor "de graniceri" din Zona de Securitate.La ședința Comisiei Unificate de Control (CUC) din 14 februarie Delegația Republicii Moldova și-a expus poziția asupra unor aspecte legate de respectarea regimului Zonei de Securitate.

- Demersurile delegației Republicii Moldova privind determinarea parților de a executa protocolul în vigoare care prevede elaborarea unui mecanism de monitorizare eficienta a Zonei de Securitate au fost reiterate și în cadrul ședinței Comisiei Unificate de Control (CUC) din 27 decembrie.…