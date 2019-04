Tiramisu de casă fără ouă – delicios de te lingi pe degete! 1 of 2 Va prezentam o rețeta de tiramisu de casa delicios. Acesta este la fel de delicios precum prajitura clasica, chiar daca se prepara fara oua și alcool. Este o rețeta foarte simpla, iar rezultatul este absolut uimitor. Obțineți un desert fin, aromat și delicios, ce se topește in gura. Bucurați-i pe cei dragi cu un desert deosebit, ce va ramane pentru mult timp in memoria tuturor. Ingrediente -22-24 de biscuiți savoiardi -500 ml de frișca 33% (rece) -400 g crema de branza -100 g de zahar -1 lime -2 linguri de cacao pudra -200 ml de cafea naturala proaspata (dulce) Mod de preparare 1. Bateți… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii au depus marti, la Biroul Electoral Central, cele peste un milion de semnaturi stranse de la membri si in organizatiile din țara pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. PSD a profitat de ocazie și pentru a-si scoate candidatii din fruntea listei intr-o baie de multime, in Centrul…

- Una dintre cele mai cunoscute și raspandite bauturi din lume este, fara doar și poate, cafeaua. Iar o zi buna va incepe mereu cu felul de cafea favorit, ce-ți va da energie pentru tot parcursul zile și te va ajuta sa rasfeți.

- Prajitura „Minune” – La ce gust delicios are, chiar iși merita denumirea! Pentru a o pregati, vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente… Ingrediente: 850 grame biscuiti simpli 6 linguri Nutella sau alta crema de ciocolata 1 lingurita unt 1 lingura smantana dulce sau frisca lichida Pentru crema: 3 pachete…

- I Tort Valentine's Day Punem la fiert laptele, zaharul, untul si cacaoa. Amestecam continuu, pana cand compozitia incepe sa fiarba si se omogenizeaza. Dupa ce a fiert, luam din aceasta compozitie 1 cana (200 ml) in care se adaugam putina esenta de rom. Aceasta va fi siropul pentru blat.Separam…

- Cui nu-i plac prajiturile? Mai ales daca sunt pregatite in casa, cu multa dragoste. Fiind weekend, ne-am gandit sa va recomandam cateva rețete delicioase și nu foarte complicate. Pentru ca nu ne dorim sa stați toata ziua in bucatarie. Tortul copilariei cu mere și nuci se prepara repede. Nu o spunem…

- Cu doar trei ingrediente principale simple puteti face rapid o supa crema de dovleac cremoasa si consistenta. Pentru cei carora nu le place prea mult supa crema, cu aceleasi ingrediente, dar mai putina apa, se poate face un piure de dovleac. Ingredi...

- Bucatarul Uica Mihai povesteste ca a fost fascinat de oua de cand se stie. In cariera sa, de aproape 50 de ani, a gatit oul in toate felurile. A scris si o carte cu retete care au la baza oul. De cate ori are ocazia povesteste despre ou ca despre o minune a bucatariei.

- Modul de preparare al retetei mar copt umplut cu mascarpone. Preincalziti cuptorul la170º C. Stoarceti zeama lamaiei intr-un bol. Taiati merele circular, aproape de codita si pastrati partea taiata, ce seamana cu o palarioara. Cu ajutorul unei lingurite, scoateti miezul marului, avand grija sa nu strapungeti…