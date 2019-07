Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22 Constanta-Tulcea, in apropiere de localitatea Lumina, judetul Constanta, s-a produs o coliziune frontala intre un autoturism si o autoutilitara, pe fondul unei patrunderi pe contrasens”, au transmis reprezentantii…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dimineata, pe DN 1, in judetul Brasov, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe suprafata carosabila, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc pe DN 1, la kilometrul 146+500…

- Un microbuz in care se aflau 24 de pasageri s-a rasturnat, sambata, pe DN 67, in localitatea Maldaresti, judetul Valcea. Nu sunt victime, insa circulatia rutiera este restrictionata, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN 67, in localitatea…

- Circulatia rutiera a fost reluata pe DN 1, in judetul Bihor, unde a avut loc un accident rutier soldat cu patru persoane ranite si una decedata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, pe DN 1, intre localitatile Borod si Topa de Cris, judetul…

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu catre Constanta. Potrivit IPJ Constanta trei autoturisme au fost implicate. Din primele informatii cinci persoane au fost ranite usor. Se pare ca un autoturism ar fi patruns pe contrasens. Politistii rutieri au deschis…

- Traficul este ingreunat, duminica, pe DN 2 Focsani – Bacau, intre localitatile Sascut si Adjud din judetul Bacau, ca urmare a unui accident rutier, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Doua persoane au fost ranite usor si transportate la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica pe DN 2 intre localitatile Sascut si Adjud, circulatia desfasurandu-se ingreunat in zona, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ministrul interimar al Justiției,…