TIR răsturnat la ieşirea din Cheia Astazi dimineata, in jurul orei 10.00, pe DN1A, la ieșirea din statiunea Cheia catre Ploiești, un TIR s-a rasturnat intr-o curba. Vehicolul transporta ambalaje. Traficul rutier in zona a fost afectat: se circula pe o banda, dirijat, alternativ. Evenimentul s-a produs la km 130+400, pe fondul neadaptarii vitezei in curba. Din fericire nu sunt victime [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

