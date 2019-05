TIR încărcat cu țevi metalice, răsturnat în șanț. Scurgeri de combustibil Un TIR incarcat cu țevi metalice s-a rasturnat intr-un șanț pe Drumul Național 7 in localitatea Julița din județul Arad. Cel mai probabil, șoferul a vrut sa opreasca pentru un moment pe partea dreapta, dar nu a observat ca este șanț in afara parții carosabile. In urma incidentului, autovehiculul a suferit cateva avarii și au existat scurgeri de compustibil susțin reprezentanții ISU Arad. Mai multe echipaje de poliție, pompieri și ambulanța s-au deplasat la locul accidentului. Din fericire șoferul nu a fost ranit. De altfel, nici traficul rutier nu a fost afectat in urma acestui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

