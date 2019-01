Un accident rutier s-a produs in jurul orei 13.00 pe DN 2, km 312 (Filipești – Onișcani, județul Bacau). Un șofer de TIR a pierdut controlul volanului, ieșind in decor, fara blocarea traficului. In zona, carosabilul este uscat, cu viscol la sol și zapada tratata spre acostament, in urma intervenției echipelor DRDP. Șoferul ramasese incarcerat. […] Articolul TIR ieșit in afara parții carosabile pe DN2 apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .