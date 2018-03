Stiri pe aceeasi tema

- Un apartament a fost cuprins de flacari, in aceasta dimineața, intr-un bloc din orașul Deva, iar in urma incendiului locatarii au fost evacuați. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Hunedoara, apartamentul se afla la parterul unui bloc de pe str. Titu Maiorescu, iar…

- Vremea din ultimele zile i-a pus in dificultate pe conducatorii auto care au calatorit in județul Timiș. Mai multe accidente, soldate cu pagube materiale importante... The post Accidente pe drumurile din vestul țarii, din cauza șoselelor necurațate (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Circulatia rutiera pe DN 13C a fost inchisa, miercuri dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule intre localitatile Vanatori si Ruganesti, din cauza inundatiilor, a informat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Masura a fost instituita din cauza iesirii din…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dupa-amiaza, o alerta de vreme severa valabila pana la orele serii, in județele Timiș și Arad. The post Alerta de vreme severa in vestul țarii! E posibil sa cada grindina appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața mai multe avertizari de tip cod galben pentru vânt puternic - în Arad, Bihor, caraș Sevrin și Timiș, respectiv ceața densa în Constanța,

- Autoritatile au confirmat ieri trei noi decese provocate de gripa, bilantul de la inceputul sezonului ajungand astfel la 90. Este vorba despre o tanara de 17 ani din Covasna si doua femei de 79 si 75 de ani din Mures si din Arad. Cele trei persoane nu erau vaccinate antigripal si sufereau si de alte…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei, medicii confirmand existenta visurului in cursul zilei de vineri. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din judetul Mures si una din judetul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control…

- O avertizare hidrologica cod galben a fost emisa, astazi, de Administrația Naționala Apele Romane, ca urmare a incalzirii vremii și a topirii zapezii. Avertizarea este valabila și pentru mai multe bazine hidrografice de pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, incepand de astazi și…

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Un singur drum mai era blocat in judetul Teleorman, vineri dimineata, respectiv DJ 612A Crangeni - Plopii Slavitesti, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In urma informarilor primite de la drumari, de dimineata (vineri dimineata, n.r.) mai era…

- Noua localitati sunt nealimentate cu energie din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, care au afectat reteaua electrica, iar un drum judetean este inchis circulatiei, a informat joi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita. Potrivit sursei citate, sunt afectati 1.504 consumatori…

- Un autocar cu 70 muncitori de la o societate din Braila a ramas inzapezit pe un drum judetean, in timpul noptii de miercuri spre joi, dupa ce vehiculul nu a mai putut inainta din cauza sulurilor de zapada formate. Utilajele au reusit sa scoata autocarul dupa doua ore.

- Membrii unui echipaj SMURD din cadrul ISU Ialomita au fost nevoiti, miercuri, sa preia pe brate un copil in varsta de 5 ani, cu eruptie cutanata si stare febrila, pentru a-l transporta la ambulanta, drumul de acces spre cartierul Vlasca din localitatea Fetesti fiind blocat de un autoturism abandonat.Potrivit…

- Trenul 1576 care circula pe ruta Galati – Bucuresti Nord, in care se afla aproximativ 280 de persoane, a fost blocat in camp, din cauza unor defectiuni tehnice, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, lt.col. Stefan Stoian. ‘Trenul…

- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi, din apropierea municipiului Slatina, a fost transportata marti dimineata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului, si pe DN 21, intre Slobozia si Calarasi, precum si pe DN 3A, pe DN 2N si pe tronsonul Branesti-Calarasi al DN3, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 10 drumuri nationale si pe doua autostrazi.Circulatia rutiera…

- Un drum din vestul tarii a fost blocat, dupa ce un tir a incercat sa intoarca pe sosea. S-a intamplat luni dimineata, pe... The post Drum blocat in vestul tarii, dupa ce un tir a incercat sa intoarca pe sosea appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- O ambulanta SMURD care transporta un pacient a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier la Rasnov. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) din Brasov au declarat pentru NEWS.RO ca pacientul din ambulanta nu a fost afectat in urma accidentului, insa trei paramedici…

- Persoanele din vestul țarii care au o idee de afacere, dar nu au bani sa o puna in practica primesc un ajutor nesperat. Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat cinci proiecte europene, in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman…

- Batran, salvat cu șenilata de pompierii din Buzau dintr-un sat cu drumuri impracticabile din cauza nameților. Intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau s-a dovedit a fi una dificila și, dupa mai bine de trei ore, pensionarul de 70 de ani a fost preluat de ambulanța. Pompierii au fost…

- Un microbuz a fost distrus in aceasta dimineata, dupa ce a derapat in timp ce circula pe DN7. Autovehicolul se deplasa inspre Arad, atunci cand soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de-a latul soselei, conform arq.ro. Nici șoferul, nici vreuna dintre cele trei persoane aflate in microbuz…

- Zapada și viscolul au provocat pagube importante in judetul Vrancea, in ultimele 24 de ore. 18 copaci au fost doborati de vant sau sub greutatea zapezii, iar trei masini au fost avariate. De asemenea, 5.100 de abonati au ramas fara curent electric din cauza avariilor pe care muncitorii societatii de…

- Scene șocante s-au petrecut, ieri, intr-o gara din vestul țarii. Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timișoara – Simeria, iar apoi batut de controlor și mai mulți calatori. Polițiștii din județul Arad au anunțat, astazi, ca au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe…

- Primul deces din cauza gripei a fost inregistrat, ieri, in vestul țarii. O femeie in varsta de 63 de ani a murit la Spitalul Județean Arad din cauza complicațiilor gripei. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Arad, Simina Roz, ne-a declarat ca femeia a murit ieri, fiind internata pe Secția de…

- O explozie s-a produs, in aceasta dimineața, intr-un apartament din Deva, județul Hunedoara. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Hunedoara, echipajele care s-au deplasat de urgența la locul producerii exploziei au gasit in apartament o femeie de 86 de ani. Batrana avea…

- La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti, vineri, 9 februarie, a fost operationalizat, Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei. In noua cladire, cu destinatia Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei, vor functiona, in…

- Polițiștii orașului Lipova, impreuna cu cei ai Secției nr. 8 Rurala Savarșin, au desfașurat o acțiune pe raza localitații și a secției de poliție, in vederea prevenirii comerțului cu produse accizabile, a comerțului ilicit precum și pentru prevenirea faptelor antisociale și a indisciplinei in trafic.…

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza pe o sosea din judetul Arad. Soferul unui Renault a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens, a lovit un tir, dupa care a fost lovit de un alt autocamion. Accidentul s-a petrecut in judetul Arad, pe DN 7, intre localitatile Paulis si Sambateni.…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu mare grija pe drumurile din vestul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca județele Timiș și Arad sunt, in aceasta dimineața, sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pana la ora 11.00, pentru zonele joase din cele doua județe. Meteorologii…

- Un accident cumplit de circulație a avut loc, astazi, pe un drum din vestul țarii. Trei oameni și-au pierdut viața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit frontal. Accidentul s-a petrecut pe DN7 Oraștie- Sebeș, pe raza localitații Romos. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- 52 de copii, precum și profesorii acestora, au ramas blocați, in aceasta seara, pe DN 76, in județul Arad, dupa ce autocarul in care se aflau s-a defectat. Acesta se deplasa dinspre localitatea Arieșeni, județul Alba, spre satul Varfurile, din Arad, și a ramas in pana intr-o zona unde ninge intens.…

- In acest sfarșit de saptamana subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au desfasurat 76 misiuni de interventie si 3 exercitii cu forte si mijloace in teren. Potrivit datelor ISU Arad, a fost nevoie de intervenția pompierilor la stingerea a 3 incendii…

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in stare de șoc, in uma unui accident rutier. Un tanar aflat la volanul unui autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care se deplasa regulamentar. Incidentul a avut loc in Arad, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Adam Muller Gutenbrunn, in…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din vestul si nord-vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2 – 22, vantul se…

- Dubasii din Savarsin, judetul Arad, sunt cei mai cunoscuti colindatori din vestul tarii. Ei sunt primiti de Familia Regala la castelul din localitate de peste o suta de ani, in Ajunul Craciunului, iar duminica vor tine un moment de reculegere pentru Regele Mihai, transmite corespondentul Mediafax.

- Șoferii din vestul țarii sunt sfatuiți sa aiba grija cum conduc, in aceasta dimineața. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, pana la ora 11.00, județele Timiș și Arad sunt sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pentru zonele joase din cele doua județe. Astfel, vizibilitatea…