Tir blocat pe DJ 506, între Merişani şi Guruieni Tir blocat pe DJ 506, intre Merisani si Guruieni in Eveniment / on 28/11/2018 at 10:48 / In aceasta dimineata, la ora 08.45, printr-un apel la 112, s-a solicitat interventia autoritatilor pentru deblocarea unui tir care a derapat pe DJ 506, intre localitatile Merisani si Guruieni, blocand circulatia partial. Pentru rezolvarea acestei situatii, au intervenit membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Guruieni cu un tractor cu vola si un echipaj de la pompieri. Traficul rutier a fost reluat in cel mai scurt timp, fara a fi intampinate probleme deosebite. Share this:Click to share… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro this:to share…

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Roșiorii de Vede, talharit in scara blocului unde locuiește in Eveniment / on 15/11/2018 at 12:31 / In seara zilei de 14.11.2018, polițiștii din Roșiorii de Vede au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 51 ani din localitate despre faptul ca a fost agresat și deposedat de doua…

- Accident rutier pe E70, la iesire din Draganesti Vlasca spre Bucuresti in Eveniment / on 09/11/2018 at 22:27 / Un accident rutier in care au fost implicate doua masini, dintre care una a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat, a avut loc, cu putin timp in urma, pe E70, la iesire din localitatea Draganesti…

- Balul bobocilor, la Colegiul Național A. D. Ghica Alexandria in Eveniment / on 26/10/2018 at 21:28 / In aceasta seara este in plina desfasurare Balul bobocilor Colegiului Național A. D. Ghica Alexandria Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter…

- Invictus – Ștafeta veteranilor a trecut prin Alexandria in Eveniment / on 16/10/2018 at 13:58 / Asociatia Voluntarilor „Invictus“ organizeaza, in perioada 8-25 octombrie, pentru a cincilea an la rand, „Stafeta Veteranilor“, un eveniment ce presupune purtarea unei ștafete, reprezentata…

- Scurgeri de gaze de la un vagon cisterna, in Gara CFR Videle in Eveniment / on 26/09/2018 at 12:00 / Miercuri, 26 septembrie 2018, in jurul orei 09.00, pe numarul unic de urgența 112, pompierii militari teleormaneni au fost alertați de faptul ca de la un vagon cisterna aflat in Gara CFR Videle sunt…

- Mii de baloti cuprinsi de flacari la Rosiorii de Vede in Eveniment / on 24/09/2018 at 20:16 / In jur de 7.000 de baloti furaje au fost cuprinsi de flacari pe raza municipiului Rosiorii de Vede, la podul de pe raul Bratcov, informeaza ISU Teleorman. La fata locului intervin pompierii din cadrul…

- Un barbat din Roșiorii de Vede a decedat in incinta ștrandului Vedea in Eveniment / on 16/09/2018 at 14:19 / In urma cu puțin timp, o persoana a decedat in incinta ștrandului Vedea, dupa o ora de inot in bazin. Barbatul, din Roșiorii de Vede, in varsta de 65 de ani, instructor de inot și salvamar,…

- ANUNȚ PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR NR. 1/2018 – Masura: M3.3/6B „Integrarea minoritaților locale” – VARIANTA SIMPLIFICATA- in Eveniment / on 11/09/2018 at 09:43 / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click…