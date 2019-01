Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera este intrerupta pe DN 18B Targu Lapus – Baia Mare, in localitatea Borcut, judetul Maramures, din cauza zapezii mari. De asemenea, autoritatile au impus restrictii de tonaj in Pasul Gutai.

- Condițiile de pe șosele nu sunt deloc prietenoasa cu șoferii. Un nou accident s-a produs in Centru Vechi, pe Strada Minerilor. The post Atenție șoferi: Nou accident in Baia Mare appeared first on eMaramures .

- Miercuri dimineata, pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Ileanda au fost solicitați sa intervina pe DN1C, intre localitatile Rus si Ileanda, pentru a degaja carosabilul de un arbore cazut. Pompierii au inlaturat in scurt timp copacul care bloca ambele sensuri de mers ale drumului național, circulația…

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a programat noi recrutari de insoțitori de bord in luna ianuarie 2019 la București, Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea și Craiova. Interviul este de tip Open Day, astfel ca NU ai nevoie de o invitație pentru a participa. Atenție: recrutarile…

- Vineri, 21 decembrie 2018, in cadrul evenimentului ”Craciun in Maramureș”, Consiliul Județean a cuprins și acțiunea de sfințire a noii porți tradiționale maramureșene amplasata in fața Palatului Administrativ din Baia Mare. Poarta a fost realizata in decursul a patru luni, de urmașii lui Moș Pupaza,…

- La primele ore ale dimineții de luni temperatura aerului era cuprinsa intre 0 grade Celsius la Petrova, 1 grad la Targu Lapuș și 4 grade la Baia Mare. Stratul de zapada este prezent in zona montana inalta și masura pana la 14 cm la Vf. Iezer. Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și…

- Un eveniment deosebit va avea loc saptamana viitoare in Baia Mare, eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri. Mai jos programul cadru al Simpozionului national dedicat Centenarului Marii Uniri, cu tema Maramuresul (cu gandul si cu fapta) spre idealul unitatii de credinta si de neam. Luni: 12.11.2018…

- Ieri, 06 noiembrie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare au reusit identificarea a patru persoane banuite de comiterea infractiunii de inselaciune. Activitatile specifice de cercetare si investigare au relevat ca persoanele identificate ar fi inselat, prin…