Tipurile de Chatbots si limitarile lor: mit si realitate in Inteligenta Artificiala

- Este exact precum calcaiul lui Ahile. Poate ca ai o idee care iti sunt punctele slabe ce te fac vulnerabil in fata vietii. Pe masura ce avansam in varsta, invatam ce are putere sa ne raneasca cu adevarat. Exista predictii cu privire la acele lucruri sau feluri de a fi ce au potentialul…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, s-a intalnit, joi, cu directorii Administratiilor Bazinale de Apa (ABA) din tara, in vederea semnarii caietelor de sarcini pentru 13 proiecte finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) si a cerut ca, pana la data de 15 martie 2018, acestea…

- Organizația criminala continua sa faca prapad in Moldova. Oamenii legii i-au reținut pe trei barbați care au comis cel puțin 10 furturi in raioanele Falești, Glodeni și Ungheni - banii urmau sa ajunga in ”obșciak”.

- Schimbarea poate fi brusca si tu poti simti ca si cum ai o noua perspectiva de a vedea aceeasi situatie sau problema. Schimbarea poate fi bulversanta si poate vei dori ca totul sa revina la normal. Dar si asta este normal. Este noul normal. Imbratiseaza viata cu tot ce iti aduce ea. Horoscop…

- Oamenii legii au identificat persoana care a sunat la poliție, anunțand ca intr-un parc de troleibuze din capitala se afla o bomba. Este vorba de un barbat in varsta de 30 de ani din Chișinau.

- Propunerea privind eliminarea taxei radio-tv a fost respinsa duminca de elvetieni prin referendum. Aceasta taxa este una din cele mai mari din Europa. De asemenea, in 2014, elvetienii au refuzat cel mai mare salariu minim pe economie de peste 3.000 de euro pe luna.

- Moldova și-a unit eforturile cu Georgia și Ucraina pentru a face fața provocarilor și transformarilor prin care trec cele trei state, a spus Andrian Candu, la finalul evenimentelor organizate in marja conferinței interparlamentare de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și

- Presedintele PMP Gorj, Nicolae Davitoiu, a spus la un post de televiziune ca o mare problema a Complexului Energetic Oltenia a devenit lipsa de specialisti. „Toata lumea vede ca sunt foarte multi nepregatiti profesional, clasele s-au dat pe pil...

- Este tanar și i-ar placea sa lucreze, așa cum i-ar fi placut sa aiba prieteni cu care sa se joace cand era mic. Dar nu a avut parte de aceste bucurii, marunte pentru unii, esențiale pentru Codrin. Pentru ca el s-a nascut cu o boala rara, acondroplazia. O boala congenitala caracterizata prin oprirea…

- Polițiștii au destructurat o grupare de traficanți de droguri in urma unor percheziții in efectuate pe raza municipiilor Reșița, Caransebeș și Lugoj. Oamenii legii au ridicat 200 de doze susceptibile a fi substanțe psihoactive sau droguri de risc. Polițiștii au descins miercuri la 13 adrese din municipiile…

- In noaptea de 25 spre 26 februarie 2018, atunci cand temperaturile au fost foarte scazute, polițiștii locali din Cugir au acționat in cartierele din oraș, pentru identificarea persoanelor fara adapost și cazarea acestora in spațiul special amenajat de primarie. Cu aceasta ocazie, trei persoane care…

- Tragedia a avut loc la Targu Ocna, judetul Bacau. Pompierii au fost primii care au ajuns la fata locului. In momentul in care i-au descoperit pe cei doi injunghiati, acestia au alertat autoritatile. Oamenii legii iau in calcul toate variantele. Prima ipoteza a politistilor ar fi ca mama si-ar…

- Oamenii de stiinta americani au intocmit lista cu produse alimentare care determina aparitia pietrelor la rinichi. Iar unul dintre cele mai periculoase ingredinte pare sa fie cafeaua. Cu cat mai multi oameni...

- Potrivit raportului, in 2016, numarul accidentelor rutiere grave a fost mai mic cu 13.5% decat in 2015. Totuși, Romania ramane restanta la capitolul drumuri și autostrazi. Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens. In Romania sunt 700 de…

- Iata un ghid de decodare a acestor numere de ingeri si sa afli ce iti spun. Numere de ingeri 111: Trezeste-te 1:11 sau 11:11 este, cu siguranta, un semn magic. De fapt, cartea Magicianului din majoritatea cartilor de tarot are numarul 1. Cand iti tot apare in fata ochilor acest numar,…

- Pe 24 februarie romanii sarbatoresc Dragobetele. Am intrebat 20 de romani daca știu cine a fost el. Oamenii nu știu exact cine a fost Dragobete, dar mulți știu doar atat: ca reprezinta sarbatoarea iubirii, varianta romaneasca la Valentine s Day. Zilele acestea e mare forfota in orașe. Se fac pregatiri…

- Ordonanta de urgenta (OUG) prin care sunt plafonate contributiile datorate de catre mame si persoanele aflate in concediu medical a fost aprobata de Guvern, in sedinta de joi. Astfel, indemnizatiile acestora nu vor scadea in comparatie cu cele platite pana la 1 ianuarie 2018, masurile fiind tranzitorii…

- Doi politisti au ajuns vedete pe internet dupa ce au oprit pe un drum national sa ajute doua femei care facusera pana la masina. Oamenii legii au oprit autospeciala si s au apropiat de masina stationata pe marginea drumului pentru a acorda ajutor soferitei. Gestul celor doi politisti a fost apreciat…

- Strile false au inceput sa domine toate industriile si au devenit o unealta politica, o insulta sau chiar un cliseu. Oamenii de stiinta vor sa combata acest fenomen cu ajutorul unui joc online, informeaza The Guardian.

- Secretul „Porții Romane catre Iad” a fost dezvaluit. Oamenii de știința susțin ca pragul templului erau emise gaze toxice la inalțimi mici, pentru a se sacrifica animale, dar preoții erau nevatamați.

- Nimic nu este mai dureros pentru un caine decat sa fie abandonat de oamenii pe care ii iubește și in care a investit mult.Personalul unui adapost de animale nu știa ce se aude din cușca unui patruped și s-a apropiat de el.

- Mai mult de jumatate din adulti sforaie din cand in cand. Din acest procent, jumatate sunt sforaitori de profesie, care isi dispera partenerii de viata tinandu-i trezi pana tarziu, in noapte, indiferent de pozitia pe care o adopta in timpul somnului. De fapt, cand auzim pe cineva sforaind,…

- Socul provocat de Brexit incepe sa afecteze industria auto din Marea Britanie, unde Vauxhall a redus numarul locurilor de munca, Jaguar Land Rover intentioneaza sa restranga productia, iar liderii de sindicat se tem ca acesta este numai inceputul.”Oamenii nu ar trebui sa subestimeze pericolele…

- Imagini interzise au aparut pe internet, oamenii spunand ca este Cristina Pucean. Reactia vedetei nu a intarziat sa apara. Dansatoarea preferata a manelistilor sustine ca nu este ea si vrea sa depuna plangere.

- Daca pana acum doar proprietarul companiei SpaceX anuntase ca si-a propus sa colonizeze planeta Marte, acum Elon Musk are deja un concurent. Emiratele Arabe Unite vor sa lanseze prima misiune pe Marte pana in anul 2021 si spera ca in urmatorii 99 de ani sa construiasca acolo si o asezare umana,…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. In cadrul audierii, Ponta a spus ca, dupa…

- Alessandra Stoicescu și Fundația Mereu Aproape au organizat, de Ziua Indragostiților, evenimentul intitulat “Pantofii Roșii”. Pe treptele Muzeului Național de Istorie a Romaniei au fost puse zeci de perechi de pantofi roșii, fiecare, reprezentand, in mod simbolic o femeie – victima a violenței domestice.…

- Accenture a lansat raportul sau anual Technology Vision 2018 ce previzioneaza tendințele în domeniul tehnologiei cu impact major asupra mediului de afaceri în urmatorii trei ani. Conform raportului, progresele în domeniul Inteligenței Artificiale (AI) și a altor tehnologii accelereaza…

- Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara face un apel urgent. Oamenii cu suflet mare, cu grupa de sange AB negativ, sunt incurajați sa doneze sange, astazi, pentru doua cazuri grave, internate la spitale din Timișoara. “Atenție, urgent. Facem apel la donatorii cu AB negativ. Incepand de maine…

- PNL si PMP au atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca demersul strica relatiile dintre formatiunea sa si PNL pe termen mediu si lung.Senatul a adoptat pe 7 februarie, in…

- Captura uriașa de bani falși in Italia. Poliția din Italia a reușit sa caputreze zeci de teancuri de bancnote false de 100 și 50 de euro, care, in total, valorau 41 de milioane de euro. Oamenii legii au fost surprinși de cantitatea de bancnote fase descoperite. Numai numaratoarea lor a durat cinci ore.…

- Un experiment al cercetatorilor de la Universitatea Transilvania a intrat in atenția presei internaționale, dupa ce a relevat ce se intampla daca mananci zapada. Oamenii de știința avertizeaza ca omatul mai vechi de jumatate de zi nu este bun de mancat deoarece conține zeci de bacterii. Publicația americana…

- O defectiune la o teava de apa potabila a dat mari batai de cap localnicilor din satul Bac, comuna Bubuieci. Oamenii spun ca din cauza unor lucrari necalitative, efectuate la apeductul instalat acum o luna, s-au scurs tone de apa, iar pe drumul neasfaltat s-a format namol.

- In vreme ce marea majoritate a turiștilor care merg la munte iarna cauta hoteluri sau cabane cu multa caldura, sunt cațiva iubitori ai muntelui care au ales sa-și petreaca vacanța in mijlocul naturii. Ei s-au cazat pe Valea Cerbului, la marginea padurii, intre zapezi. Fac focul cu lemne, iar noaptea…

- Un barbat s-a aruncat in aceasta dimineața in fața unui tren de persoane, in Gara Targu Jiu. Trenul care l-a lovit in plin pe batran circula pe ruta Targu Jiu – Petroșani. Traficul feroviar a fost blocat temporar in aceasta dimineața pe linia ferata respectiva. Sinucigașul avea 80 de ani, iar asupra…

- Organizatia “Salvati Padurile” atrage atentia: REVOLTATOR… Localnicii din satul Oprisita, comuna Poienesti, s-au aratat indignați de o noua actiune pe care ei o considera o barbarie indreptata impotriva naturii. Oamenii spun ca de cel putin trei ori pe saptamana, utilajele forestiere fac prapad in padurea…

- Daca in prima faza mesajul Codin Maticiuc suna "M-am culcat cu Madalina Ghenea", dupa ce citesti tot iti vei da seama ca a adormit numai cu numele ei pe perna pentru ca o astfel de surpriza l-a asteptat la un hotel, scrie spynews.ro. Citeste si Madalina Ghenea, la un pas de o noua despartire?…

- La asta nu ne-am fi putut astepta vreodata. Mogulul Dan Voiculescu o apara pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. Nu e nicio gluma. Suparat ca fostul presedinte, Traian Basescu i-a cerut demisia sefei DNA, Voiculescu a reactionat dur. Intr-o postare pe propriul blog,…

- Cei care pica proba practica pentru obtinerea permisului sunt nevoiti sp astepte trei luni pentru a sustine din nou "orasul". Politistii sunt acuzati ca au ridicat foarte mult stacheta, astfel ca procentul de promovabilitate este dezastruos, adica unul din doi candidati pica examenul. Din acest motiv,…

- Intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia in cazul in care se va demonstra ca Victor Ponta a mers la DNA in calitate de martor, Dragnea a spus: "Mie nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii. In al doilea rand, inclusiv astazi, cererea pe care a ticluit-o la sfatul celor…

- Rolul ereditații la dezvoltarea timpurie a inteligenței este deseori exagerat. Psihologii de la Universitatea Rutgers (SUA), care au analizat ultimele cercetari din acest domeniu, au ajuns la aceste concluzii. In opinia lor, un impact semnificativ asupra formarii IQ-ului o au mediul și educația la inceputul…

- Foarte multa informatie pluteste in toate mediile, atat de multa incat parca nici nu e timp de digerat. Oamenii se bat in cantitatea ori esteticul informatiilor pe care le detin.Sunt multe analize pe marginea formei pe care o imbraca informatia. Fondul, analiza, intelegerea, aprofundarea, constientizarea…

- Parchetul General afirma ca, dupa o informare primita din partea sefei DNA, a sesizat inca din 20 septembrie 2017 Inspectia judiciara in legatura cu instrumentarea dosarului Microsoft, in care pentru sapte ministri a fost dispusa clasarea cauzei. Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta…

- Un material video surprins in orasul Utah, din Statele Unite ale Americii, a starnit un val de reactii in randul populatiei americane. Oamenii au fost atat de speriati de ceea ce au vazut, incat au dat vina pe extraterestri pentru intregul fenomen.

- Radu Banciu, prezentatorul cunoscut pentru modul virulent in care ataca persoanele publice din Romania, si-a spus parerea despre Simona Halep. Si nu este una buna. Banciu a facut-o praf pe Simona Halep, jucatoare care in opinia lui nu va ramane cu nimic in istoria tenisului, necasticand niciun titlu…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt legate, in acest moment, de realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei rezidentilor. "Obiectivul principal, in acest moment, pentru mine, este legat…

- Nelu Marian Anghel, unul dintre invitatii Simonei Gherghe, a fost prins de politisti in timp ce viola o minora pe care o mai abuzase si in trecut, fapta pentru care fusese condamnat la sase ani de inchisoare cu suspendare.

- Polițiștii de frontiera timișeni au organizat, zilele trecute, impreuna cu colegii din cadrul secțiilor 1 și 4 de poliție din Timișoara, mai multe acțiuni pe linia combaterii migrației ilegale. Oamenii legii au descoperit in Timișoara 15 cetațeni irakieni (14 barbați și o femeie), cu varste cuprinse…

- Furculita este unul dintre primele lucruri pe care le punem pe masa atunci cand ne pregatim sa mancam. Nu ne imaginam viata fara ea, mai ales ca in cultura noastra mancatul cu mana este considerat un gest de proasta crestere. Totusi,...

- Dragos Bucur a decis sa paraseasca emisiunea ”Visuri le cheie”, motivele fiind de natura profesionala. El a fost alaturi de oamenii nevoiasi nu mai putin de patru sezoane, timp in care a adus atatea bucurii si a provocat lacrimi de emotie. Dar noua provocare l-a facut pe Dragos sa renunte. „Visuri la…