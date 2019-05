Tipul rachetelor lansate recent de Phenian nu a fost identificat

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta va fi a doua intrevedere intre cei doi sefi de stat dupa esecul celui de-al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, in februarie la Hanoi. Vizita lui Trump la Seul se va inscrie in cadrul deplasarii lui in Japonia, unde intre 28 si 29 iunie se va desfasura summitul…

- Decizia va creste, cel mai probabil, tensiunile dintre cele doua tari, in contextul in care incercarile Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord sa renunte la programul sau nuclear au esuat, in urma summitului de la Hanoi dintre Donald Trump si Kim Jong-un. Nava pusa sub sechestru a fost…

- In timpul convorbirilor intre cei doi lideri au fost abordate mai multe probleme, intre care si relatiile comerciale dintre cele doua tari, ajungand la concluzia ca au avut "o conversatie foarte buna". Regimul de la Phenian a facut o serie de teste de lansatoare de rachete si de "arme tactice…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un va face o vizita oficiala în Rusia, pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, conform informațiilor publicate de agenția de presa nord-coreeana KCNA, citeaza Mediafax.Vizita liderului nord-coreean a fost anunțata inițial de presa rusa,…

- Statele Unite se pregatesc sa anunțe luni ca toți importatorii de petrol iranian vor trebui sa renunțe la aceste importuri daca doresc sa nu fie supuși sancțiunilor americane, potrivit unui material publicat de Washingon Post preluat de mediafax.Washingtonul a reimpus in luna noiembrie sancțiuni…

- Informatii din cele doua surse au fost transmise miercuri de Reuters si AFP, la doua zile dupa ce directorul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) a afirmat ca nord-coreenii desfasoara la reactorul nuclear de la Yongbyon activitati posibil legate de imbogatirea uraniului pentru arme…

- Cum ar fi Summit-ul din Vietnam, al carui punct culminant a fost intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un. „Incalzirea” de la Hanoi a fost etichetata drept un succes, dovada acordul de miliarde de dolari, prin care Vietnamul va achizitiona…

- CHIȘINAU, 3 mar – Sputnik. Washingtonul intenționeaza sa creeze o coaliție pentru înlocuirea puterii în Venezuela, a declarat John Bolton, consilier pe probleme de securitate naționala a Statelor Unite, informeaza RIA Novosti. „Ne vom stradui sa acumulam susținere pentru…