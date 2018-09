Tipic româneşte: s-au înecat la mal! Selecționata care a reprezentat Romania la turneul UEFA Regions Cup, echipa din care au facut parte si trei jucatori prahoveni, legitimati la CS Cornu, precum si antrenorul Mihai Dinu – secund al echipei AHF Buzau, a ratat calificarea la turneul final UEFA Regions’Cup, dupa ce a fost invinsa clar, in ultimul meci, cu scorul de 4-1 de catre selecționata regionala a Slovaciei. Culmea, Slovacia, care parea, la startul intrecerii, outsider, a reusit cu acest prim succes, obtinut exact atunci cand trebuia, sa se califice la turneul final, in timp ce Romania se poate considera marea pierzatoare a turneului,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

