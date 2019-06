Stiri pe aceeasi tema

- Politia londoneza s-a deplasat vineri la domiciliul lui Boris Johnson, favorit in cursa pentru succesiunea premierului britanic Theresa May, dupa ce a primit un apel privind o cearta conjugala zgomotoasa, au relatat media, preluate de AFP. Conform cotidianului The Guardian, un vecin a…

- Politia londoneza s-a deplasat vineri la domiciliul lui Boris Johnson, favorit in cursa pentru succesiunea premierului britanic Theresa May, dupa ce a primit un apel privind o cearta conjugala zgomotoasa, au relatat media, preluate de AFP, potrivit agerpres.ro.Conform cotidianului The Guardian,…

- Conform cotidianului The Guardian, un vecin a sunat la politie in noaptea de joi spre vineri spunand ca a auzit o cearta cu urlete si usi trantite la domiciliul lui Johnson si al partenerei sale Carrie Symonds, in sudul Londrei. Carrie Symonds a fost auzita strigand: 'Pleaca' si 'Iesi din apartamentul…

- Poliția a fost chemata acasa la Boris Johnson și la partenera sa, Carrie Symonds, la primele ore ale zilei de vineri, dupa ce vecinii au auzit țipete, lovituri, relateaza The Guardian.Cearta a putut fi auzita din afara proprietații în care potențialul viitor premier locuiește cu Symonds, astfel…

- Politia din Iran a inchis 547 de restaurante si cafenele din Teheran pentru ca nu respecta „principiile islamice”, a informat seful politiei din capitala sambata, conform The Guardian, scrie news.ro.„Patronii restaurantelor si cafenelelor in care principiile islamice nu erau respectate au…

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte doua persoane au fost ranite într-un atac armat în centrul orașului Darwin din Australia, relateaza The Guardian. Presupusul atacator a fost arestat. Incidentul a avut loc marți în jurul orei locale 18.00 (11.00, ora României).…

- Femeie din Pitești, lovita și amenințata cu moartea chiar de soțul sau. Luni dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au identificat un barbat de 39 de ani din Pitești, banuit de savarșirea infracțiunilor de violența in familie, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice…

- Luni in jurul amiezii, o femeie necunoscuta s-a prezentat la locuinta unei batrane din Petroșani sub pretextul ca ofera produse de curațenie „la reducere” și produse alimentare destinate persoanelor in varsta. Batrana de 82 de ani, a poftit-o pe femeie in casa și la solicitarea ei i-a aratat cuponul…