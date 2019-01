Stiri pe aceeasi tema

- Viața acvatica din fluviul Tamisa, in zona Londrei, este pusa in pericol din cauza cocainei. Aceasta este concluzia la care au ajuns mai mulți cercetatori, dupa ce au analizat probe de apa colectate de langa Parlamentul Marii Britanii. Cercetarile au fost efectuate de specialiștii de la King’s Collage…

- Cantitatea mare de cocaina din Tamisa pune in pericol vietuitoarele din raul care traverseaza Londra. Este concluzia oamenilor de stiinta, care au analizat apa cu o statie de monitorizare de langa Parlament.

- Anunț apocaliptic facut de Ștefan Teoroc, președintele Sindicatului Național al Lucratorilor din Penitenciare. Acesta a declarat ca in viitorul apropiat nu mai puțin de 15.000 de deținuți ar urma sa fie eliberați din penitenciarele din Romania, ca urmare a schimbarii legislației.La RFI, Ștefan…

- Daca ai dus dorul The Chemical Brothers, trupa tocmai a lansat videoclipul „MAH”, prima piesa dupa o pauza de trei ani. Videoclipul „MAH” a fost filmat in timpul concertului susținut de The Chemical Brothers la Alexandra Palace din Londra. Anul acesta, prin primavara, ar trebui sa apara și un noul album…

- Banci, asiguratori si companii financiare intentioneaza sa transfere active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari din Marea Britanie catre restul Europei, pe masura ce incertitudinile legate de Brexit capata amploare, arata un studiu realizat de EY, citat de Bloomberg.

- Al doilea cel mai mare aeroport din Londra, Gatwick, a suspendat zborurile in noaptea de miercuri spre joi dupa ce in zona s-a constatat prezența unor drone care perturbau avioanele, scriu agențiile de presa. Toate zborurile au fost suspendate pana la investigarea acestor sesizari, se mentioneaza…

- Legea pensiilor, care urma sa fie dezbatuta astazi in Parlament, a fost amanata din cauza unui scandal izbucnit intre reprezentantii puterii si cei ai opozitiei. Subiectul revocarii lui Liviu Dragnea din...