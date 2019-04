Țipar a cucerit Cupa „Sportsin” la baschet Echipa de baschet feminin a Școlii Gimnaziale din Țipar, pregatita de prof. Ciprian Rus, a caștigat ediția din acest an a competiției rezervate elevelor. „De patru ani incercam sa cucerim acest trofeu și iata ca pana la urma am reușit”, a spus la final jucatoarea Patricia Keller, declarata MVP-ul intrecerii ce a cuprins 17 partide.

Faza finala a competiției organizate de CS Sportsin, DJTS, IȘJ și Blue Star Media a fost una extrem de echilibrata, hazardul jucand de multe ori un rol cheie. Astfel, in prima semifinala, Colegiul de Arte „Sabin Dragoi” a dispus dupa prelungiri de Liceul Tehnic… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandurii si UTA se vor intalni miercuri, la Arad, in etapa a 29-a, intermediara, a Ligii a doua. Pandurii nu se pot baza la acest meci pe golgheterul George Tudoran care este accidentat, in timp ce UTA are doua absente importa...

- Dinamo va juca azi, de la 20:30, contra celor de la AFC Hermannstadt. Meciul va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. La acest meci, Mircea Rednic l-ar putea trece pe lista jucatorilor convocați și pe Elvis Kabashi. Mijlocașul central albanez…

- Simona Halep, 2 WTA, este la un singur meci de revenirea pe locul 1 mondial. O poate face daca o invinge pe Karolina Pliskova, 7 WTA, in semifinalele turneului de la Miami, in noaptea de joi spre vineri, incepand cu ora 3.00. Simona n-a caștigat niciodata intrecerea din Florida. WTA Miami - semifinale…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nationala Suediei este o forta in fotbalul european, asfel ca un rezultat de egalitate in confruntarea de sambata nu ar fi unul rau, insa el isi doreste victoria, informeaza News.ro.Citește și: Lotul Romaniei a…

- Metalurgistul Cugir a repurtat astazi, la Lugoj, prima victorie din acest an, 2-1 (1-0) cu CSM Lugoj, penultima clasata a Seriei a 4-a. Cugirenii și-au respectat statutul de favoriți și au cucerit toate punctele, victoria fiind obligatorie dupa remiza de sub Dragana, cu Crișul Chișineu Criș, din runda…

- Aseara, la Arad, au fost stabilite numele ultimilor sase finalisti ai concursului național Eurovision 2019. A doua semifinala și-a desemnat caștigatorii in cadrul unui show desfașurat in Sala Sporturilor "Victoria" și prezentat de Aurelian Temisan si Ilinca Avram. Astfel, juriul format din Mugurel…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, și-a laudat jucatorii dupa victoria cu Poli Iași, 3-0, remarcandu-i pe fundașul Linas Klimavicius și pe italianul Mattia Montini. „E un inceput bun. Am facut o prima repriza foarte buna. Pacat ca nu am marcat și golul doi. Ne-ar fi fost mai ușor. Nu pot decat sa…

- Frances Tiafoe (21 de ani, 39 ATP) a fost extrem de emoționat dupa victoria in fața lui Grigor Dimitrov (27 de ani, 21 ATP), 7-5 7-6 (8-6) 6-7 (1-7) 7-5. In sferturi va juca impotriva lui Rafael Nadal (32 de ani, 2 ATP). "Inseamna enorm pentru mine. Am muncit pana n-am mai putut. Le-am zis parinților…