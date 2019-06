Tinutele purtate de ducele si ducesa de Sussex in timpul ceremoniei de casatorie vor fi expuse in Scotia pentru prima data, informeaza joi Press Association. Printul Harry si Meghan Markle, care au dobandit si titlurile de conte si contesa de Dumbarton, apartinand aristocratiei scotiene, s-au casatorit pe 19 mai 2018 la Capela St. George de la castelul Windsor. Incepand cu 14 iunie, o vizita la Palatul Holyroodhouse din Edinburgh va include, de asemenea, expozitia speciala ''A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex''. Rochia de mireasa a ducesei de Sussex, cu decolteu sub…