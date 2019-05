Stiri pe aceeasi tema

- Daca exista un eveniment unde ținutele extavagante sunt celebrate, dar și incurajate, acela este Gala Muzeului Metropolitan de Arta din New York. Este supranumit evenimentul social al anului, iar vedetele care au participat și-au etalat ținutele care de care mai excentrice.

- Vedete de prim rang sunt asteptate sa participe luni la traditionala gala gazduita de Muzeul Metropolitan de Arta din New York (MET), cel mai important eveniment monden din domeniul modei, potrivit Press Association. Organizata de redactorul-sef al revistei Vogue, Anna Wintour, Gala Met…

- Actrita Rita Moreno va fi recompensata cu premiul Peabody pentru intreaga cariera in cadrul unei ceremonii care va avea loc pe 18 mai, la New York, anunta The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Peabody Awards recompenseaza programe de televiziune si de radio, podcast-uri si alte produse…

- Rami Malek, actorul recompensat cu Oscar pentru interpretarea rolului Freddie Mercury in filmul „Bohemian Rhapsody” despre trupa Queen, a fost fotografiat in timp ce era fugarit pe strada, in New York. Starul s-a lovit la un moment dat de caruțul unui nevoiaș și a cazut.

- Rochia de mireasa purtata de Grace Kelly la nunta sa cu Prințul Rainier de Monaco este considerata a fi cea mai frumoasa și mai stilata din toate timpurile. Grace Kelly și Prințul Rainier s-au casatorit pe 29 aprilie 1956, la Monaco, și de atunci designerii continua sa se inspire de la rochia ei pentru…

- Billy Porter nu se joaca in seara asta pe covorul roșu de la Oscar. Starul din serialul Pose a venit gata sa rupa gura targului intr-o rochie frac creata de Christian Siriano, care parea ea insași demna de un premiu Oscar pentru indrazneala. Rochia frac avea cusaturi de matase, maneci albe, cravata…

- Andreea Berecleanu este foarte mandra de actualul ei partener de viața, medicul estetician Constantin Stan, care a aparut intr-un reportaj laudativ despre chirurgia estetica din Romania in cadrul unui reportaj realizat de jurnaliștii ferancezi de la TF1. "Este printre puținele dați, la 30 de ani de…