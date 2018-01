Stiri pe aceeasi tema

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta…

- Ne gandim la noi insine sau la ceilalti, la ce putem imbunatati in propria calitate si evolutie umana, ca sa ne fie mai bine, sa ne apropiem de fericire – asa cum fiecare si-o defineste – dar si sa generam in ceilalti trairi si experiente frumoase. In Africa de Sud exista conceptul numit "Ubuntu"…

- Premierul Mihai Tudose vine cu un mesaj surprinzator de Anul Nou. Pe langa clasicele urari, premierul a ținut sa faca un apel la unitatea naționala, cu atat mai mult cu cat intram in Anul Centenarului.”Dragi romani, Atunci cand ne gandim la țara noastra, fiecare dintre noi are reprezentari…

- Pe Elena Udrea o așteptata un an 2018 greu, avand in vedere ca ar putea avea parte de o sentința definitiva in cel puțin un dosar trimis de DNA in instanța. Acest lucru nu o impiedica insa pe fosta „blonda de la Cotroceni” sa fie optimista și sa dea lecții de gandire pozitiva. Alaturi de urarea de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, duminica, pe Facebook, ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea si-a demonstrat atasamentul fata de valorile democratiei, afirmand ca in fata noilor provocari „lectiile trecutului” ne dau incredere ca impreuna putem construi o Romanie mai buna.

- Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus de orice, sa…

- Putin a mai ramas pana cand vom trece in urmatorul an! Cu totii ne gandim la rude, prieteni apropiati, amici de ocazie... Carora vrem sa le transmitem cate ceva, dar poate nu avem inspiratie. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA iti da cateva idei de mesaje de Anul Nou, unele haioase, iar altele cat…

- Anul Nou trebuie intampinat cu mult optimism si cu mare veselie, astfel incat hainele pe care vei alege sa le porti trebuie sa transmita acesta stare de spirit. De aceea este bine sa renunti la culorile mohorate si optezi pentru haine care vor transmite o stare de bine.

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locul de petrecere a Revelionului, potrivit rezultatelor unui sondaj, care arata ca 60% dintre ei opteaza pentru propria locuinta, avand alaturi familia, arata Mediafax. Potrivit sondajului realizat de Cult Market Research, 6 ...

- In prima zi a anului viitor, marea majoritate a magazinelor, dar si a centrelor comerciale vor fi inchise, exceptie facand centrul comercial AFI Cotroceni si AFI din Ploiesti. Insa zona de restaurante si de cinematografe va functiona in majoritatea mall-urilor. Lanturile de magazine vor reveni…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges a dispus intensificarea masurilor si suplimentarea efectivelor, pentru asigurarea unui climat de ordine, siguranta si liniste publica, la nivel local, precum si pentru solutionarea operativa a sesizarilor cetatenilor in ...

- In motivația sa, Szabo Odon precizeaza ca in 16 din cele 28 de țari membre ale UE, Vinerea Mare este zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea…

- Oamenii de pretutindeni de pe glob cred cu tarie in unele superstitii ce tin de iesirea dintr-un an si intrarea in noul an. Ideea de baza care ne dirijeaza pe toti de Revelion si in prima zi a noului an este ca asa cum se intampla evenimentele din acea noapte dintre ani si de a doua zi, asa iti va…

- Craciunul și Anul Nou ar trebui sa fie motiv de bucurie și reunire cu cei dragi. Insa nu și pentru aceste vedete, care nu și-au imparțit timpul și urarile de bine cu membrii familiei in timpul sarbatorilor de iarna, iar de Revelion nici macar nu poate fi vorba de planuri facute impreuna. Angelina Jolie…

- Pentru al cincilea an consecutiv, Palatul Parlamentului gazduieste in Sala Unirii, cea mai mare sala de bal din Romania (2200 mp de distractie), petrecerea de Revelion cu tema “Glamour Party”. Invitat special al petrecerii de sfarsit de an este STEFAN BANICA jr. Atmosfera va fi asigurata si de Cornel…

- Gigi Becali nu mai vrea sa primeasca colindatorii, așa cum proceda in anii trecuți, cand aceștia formau cozi interminabile la poarta latifundiarului din Pipera. Acesta a declarat ca și de Anul Nou dorește sa petreaca alaturi de cei apropiați familiei facand referire și la unele tradiții cum ar…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și ASR Principele Radu s-au aflat la Savarșin in Ajun Craciun și vor petrece acolo și Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestații Sale au dorit sa fie la castel, alaturi de Custodele Coroanei, in acest final de an marcat de marea suferința a pierderii…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu se vor afla, de Craciun si Anul Nou, la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori ale Majestatii Sale, informeaza Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale.

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta face cunoscut programul unitatilor sanitare publice din judetul Constanta care vor asigura asistenta medicala de urgenta, in perioada Sarbatorilor de Craciun si Anul Nou 23 26.12.2017 si 29.12.2017 03.01.2018 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta…

- Pentru foarte multe femei, Revelionul este cea mai justificata ocazie de a purta haine si accesorii vestimentare pe care le utilizeaza rar sau deloc in outfiturile obisnuite. Desi intentia e fireasca, o...

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat joi ca proiectul care vizeaza Casa Regala nu este unul prin care se vor da bani, ci presupune o recunoastere si constituirea unui aparat de lucru. Declaratia vine in contextul in care Guvernul nu va aviza pozitiv proiectul.

- Pensiunile si cabanele din Ranca sunt pregatite sa ii prmeasca pe turisti de sarbatori. Potrivit Serviciului Public Salvamont Gorj, peste 5.000 de persoane se vor afla in zilele Craciunului in statiunea montana din nordul judetului Gorj, la cota 1.650. De asemenea, alte cateva mii vor urca la Ranca…

- Violeta Stoica In fiecare an, apropierea Sarbatorilor de Iarna declanșeaza o agitație fara margini in viața romanilor. Prahovenii nu fac excepție, inca de la inceputul acestei saptamani marile magazine fiind luate cu asalt de cumparatori, care sunt dispuși sa cheltuiasca sume impresionante cu pregatirile…

- Parcul Herastrau isi va schimba numele in Parcul Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Grupul USR s-a abtinut de la vot, motivand ca pentru acest proiect ar fi trebuit facuta o dezbatere publica sau macar sa fie cerut…

- Psihologul Cezar Laurențiu Cioc, specialistul Libertatea a urmarit funeraliile Regelui Mihai I al Romaniei și a analizat atitudinea celor prezenți, fie ca sunt membri ai Casei Regale, prinți ai marilor țari europene sau politicieni Romani. Libertatea va prezinta concluziile sale. Ce au spus astazi atitudinile…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia nu vor avea prea multe zile libere de sarbatori. Sorin Olaru, director de Resurse Umane din cadrul companiei, a declarat ca cel putin energeticienii vor lucra in ture continue pana la finalul acestui an. Zile libere vor fi pentru mineri doar pe 24 si 25 decembrie,…

- Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai si fost principe al Romaniei, si logodnica lui, Alina-Maria Binder, au ajuns la Palatul Regal in aceasta dupa amiaza și a stat de vorba cu unii dintre oamenii care așteptau la coada pentru a ii aduce un ultim omagiu bunicului sau.

- Despre regele Mihai I s-a scris si s-a vorbit mult in ultima luna. La fel se va intampla si in zilele urmatoare. Cu bune si rele, regele Mihai I a avut totusi o calitate greu de egalat de contemporanii sai: decenta, scrie Daniel Gorgonaru pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Fostul principe Nicolae a primit acordul Casei Regale de a participa la funeraliile Regelui Mihai, potrivit avocatului acestuia, Radu Enache. Avocatul Radu Enache a confirmat ca fostul principe a primit o adresa din partea Casei Regale, prin care a fost anuntat ca poate participa la funeraliile Regelui…

- Fostul ministrul al Educației, Daniel Funeriu, a lansat pe Facebook un atac la Principesa Margareta. Funeriu s-a folosit de apelativul “cucoana” acuzand-o pe actuala șefa a Casei Regale ca nu a facut nimic pentru Savarșin, in afara de a-i exploata frumusețile. Fostul ministru a postat și cateva fotografii…

- Primele zile libere din 2018 sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o zi de marti, motiv pentru o noua minivacanta, daca angajatul isi poate lua liber si luni. Anul viitor, Pastele catolic…

- Invitat special al petrecerii de sfarșit de an este Stefan Banica Jr. Atmosfera va fi asigurata și de Cornel Verban Orchestra, Wilmark Dance & Show, Hypnotique - Electric Violin Band, DJ Radu. Amfitrionii evenimentului sunt Cristian Brancu și Alexandra Velniciuc. Revelionul 2018 la Palatul…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii importante din multe tari au anuntat moartea Regelui Mihai, imediat dupa confirmarea vestii din partea Casei Regale. „Mihai I,...

- Așa cum prevad Normele Legale ale Casei Regale a Romaniei, semnate de Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei, succesiunea la titlul de Rege sau de Regina este foarte clar stabilita, neputand fi subiect de disputa.

- Potrivit unor surse participante la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, la aflarea vestii, Klaus Iohannis i-a rugat pe ambasadori sa tina un moment de reculegere. La finalul acestei intalniri, șeful statului a scris urmatorul mesaș pe pagina sa de facebook:…

- Regele Mihai a incetat din viata, joi, la ora 13.00, la resedinta sa din Elvetia, a anuntat Casa Regala a Romaniei. "La capataiul Regelui a stat, pana in ultima clipa, Alteta Sa Regala Principesa Maria, In aceasta seara, la ora 19, Custodele Coroanei va face o declaratie de presa. Trupul Regelui…

- Aproximativ 600 de persoane au participat, vineri, la recepția oferita de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale. Printre cei care au participat la recepție s-au aflat foștii președinți Traian Basescu și Emil Constantinescu,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a spus ca nu este "cea mai inspirata decizie" organizarea unui targ de Craciun in Piata Victoriei, asa cum vrea primarul Capitalei, Gabriela Firea. "Targul de Craciun, apropo ca veni vorba, nu cred ca este cea mai inspirata decizie un targ in mijloc. Am aflat astazi…

- Lucrurile se desfașoara intr-un ritm alert la Casa Regala a Marii Britanii. Dupa ce ieri au anunțat logonda Prințului Harry cu Meghan Markle, cei doi indragostiți au aparut impreuna pentru un set de fotografii, iar mai tarziu au avut primul lor interviu de cuplu, iata ca deja s-au stabilit și detaliile…

- Pentru nationalul iesean, „Chirita in provintie" ramane eterna obligatie repertoriala, mai ceva ca Marsul lui Radetzki in concertul vienez de Anul Nou: daca nu chiar o data la un deceniu, barem fiecare generatie se cuvine sa aiba parte de Chirita ei. Aceeasi si mereu alta, totdeauna ...

- Havine Ayșe Baldaz, o adolescenta de 13 ani care sufera de cancer și-a vazut visul implinit dupa ce autoritațile sud-coreene au ajutat-o sa viziteze Seulul și sa se intalneasca cu formațiile ei preferate de K-Pop. Diagnosticata cu sarcomul țesuturilor moi, o forma de cancer de piele, in urma cu patru…

- Casa Regala ar putea primi un buget anual aprobat de Guvern si Palatul Elisabeta in folosința pentru urmatorii 49 de ani. In plus, conducatorul Casei Regale ar putea avea statut de sef de stat. Sunt propunerile facute de președinții celor doua camere ale Parlamentului, care ar putea deveni lege, pana…

- Receptia finala a lotului 3 din cadrul autostrazii Sebes - Turda va avea loc in 27 noiembrie 2017. Pentru lotul 4, intre Decea ti Turda, noua estimare pentru finalizarea lucrarilor este luna mai 2018, potrivit reprezentantilor comunitatii peundemerg.ro. Problemele care intarzie receptia sunt alunecarile…

- Chiar daca mai este pana la Anul Nou, calendarele pentru anul 2018 au aparut in chioscurile de ziare de la Moscova de ceva vreme. Majoritatea editorilor au optat sa-l foloseasca pe presedintele rus drept personaj principal pentru ca pana acum vindea bine, dar acum lucrurile nu mai stau chiar asa.

- Peste 500 de persoane in etate au participat la Balul de toamna, eveniment organizat de Partidul „Șor” in sala Filarmonicii „Serghei Lunchevici” din capitala. Potrivit unui comunicat de presa al formațiunii, persoanele in etate au fost rasfațate cu muzica interpreților Ian Raiburg și Mariana Șura, dar…

- Moda dulce la Salon du Chocolat din Paris. Mai multe vedete franceze au defilat in tinute din ciocolata in cadrul celei mai mare targ de acest fel. Tinutele au fost puse la frigider in prealabil, ca ciocolata neagra și cea alba sa nu se topeasca.

- S-au dus vremurile in care balul bobocilor insemna pentru mulți liceeni priviri razlețe, obraji inroșiți și intrebari rostite temator: „Vrei sa dansezi cu mine?”. Astazi, reprezentanții GENERAȚIEI Z, așa cum au denumit psihologii „tinerimea” de astazi, nu mai au nicio limita atunci cand vine vorba de…