Ținute casual, la modă pentru toamna 2018 Știm ca mereu ai nevoie de puțina inspirație pentru outfit-urile tale de zi cu zi și tocmai de aceea azi iți vom vorbi despre ținutele casual pentru toamna 2018. Tendințele noului sezon sunt destul de variate, drept urmare ai de unde sa iți alegi direcțiile preferate, indiferent de gust. Am urmarit și noi cu atenție propunerile marilor case de moda pentru sezonul actual și, pentru a-ți fi mai ușor, am selectat pentru tine 5 trenduri pe care le poți integra ușor in ținutele casual pentru toamna 2018. Iata care sunt acestea! Must have in colecția ta de ținute casual pentru toamna 2018: sweatshirts… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

