- Adelina Pestrițu s-a remarcat zilele trecute la un eveniment monden petrecut in Capitala printr-o ținuta incitanta. Vedeta a purtat o rochie lunga, de culoare roșu-inchis, cu un decolteu impresionant, insa alegerea sa nu a fost absolut deloc pe placul Iuliei Albu, care nu a ezitat sa o ironizeze in…

- Lidia Buble și Razvan Simion traiesc o frumoasa poveste de dragoste, pe care oricine și-ar dori-o. Și, pentru ca multa lume se intreba cand anume va da Lidia Buble vestea cea mare, legata de apariția unui copil in viața lor, una dintre cele mai recente fotografii pe care a postat-o vedeta pe Instagramul…

- Ducii de Sussex au avut o noua aparitie eleganta la o gala din Londra, iar daca Meghan (37 de ani) a stralucit si i-a facut un compliment Printului Harry (34 de ani), el a ales sa faca o gluma pe seama sotiei, spre amuzamentul celor prezenti.

- Ocaziile speciale precum evenimentele din firma, petrecerile cu prietenii si sarbatorile vin, totodata, cu dramatizari si griji continue pentru multe dintre femei. Emomentul in care trebuie sa arati bine, sa impresionezi prin tinuta ta si sa te simti relaxata pe tot parcursul serii, alaturi de persoanele…

- Intotdeauna, sarbatorile de final de an sunt celebrate prin petreceri in familie sau intre prieteni, unde tinuta eleganta are un rol deosebit de important. In acest sezon, tendintele in materie de rochii pentru petrecerile de iarna sunt date de paiete cat mai colorate in combinatii extravagante, catifea…