- Violența extrema in randul adolescenților ia amploare in județul Alba. Un nou act revoltator s-a petrecut intr-un grup de tineri despre care exista informația ca ar fi din Cugir. Filmul, pe care se vede cum un baiat este batut, pus in genunchi si umilit de alți trei baieti, care au și filmat tot ce…

- In imaginile filmate de un martor se vede cum baiatul de 17 ani cade inert pe asfalt dupa lovitura primita. Tanarul a fost internat la spitalul din Aiud cu maxilarul fisurat. IPJ Alba s-a autosesizat ca urmare a unor imagini pe care le-au primit polițiștii și au deschis un dosar penal…

- Incepand cu 28 decembrie 2018, polițiștii pot emite ordinul de protecție provizoriu, prin care se dispune pentru o perioada de 5 zile, una sau mai multe masuri de protecție a victimelor violenței domestice. Cand se poate emite acest ordin? Ordinul de protecție provizoriu se emite de catre polițiștii…

- In seara zilei de ieri, 19 decembrie 2018, politistii din Cugir, in timp ce actionau impreuna cu politistii Serviciului de Ordine Publica, din IPJ Alba, in zona „Raul Mare” din Cugir, au oprit, pentru control, doua camioane incarcare cu cate 25 de metri cubi de material lemnos. Conducatorii acestora…

- Potrivit polițiștilor jaful a avut loc intr-un bloc din Alba Iulia, in data de 17 noiembrie, cand fata de 20 de ani a fost pandita și lovita cu brutalitate de un necunoscut care mai apoi a jefuit-o. Totul s-a petrecut in cateva secunde, iar fata a ramas inconștienta și a ajuns la spital cu pierderi…

- Este ancheta la un liceu din Targu Jiu a fost batut mar de doi colegi chiar in incinta unitații de invațamant. Incidentul, care a aparut pe fondul unui conflict spontan, a avut loc la Colegiul Tehnic Nr. 2. La intreaga scena a asistat si profesorul care sustinuse ora si care nu apucase sa plece din…