- Ciprian Gabriel Gugu, baiatul de 15 ani plecat de acasa joi seara dupa o cearta cu parinții, a fost gasit luni in gara din Caracal. "A fost gasit la Caracal, parinții au plecat sa il aduca acasa", a spus primarul din Farcașești, Constanti...

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Gorj, Corina Scurtu, tanarul de 15 ani a fost dat in urmarire nationala, dupa ce joi a disparut in conditii suspecte de acasa, avand in vedere ca nu a mai plecat de acasa niciodata si nici nu a creat probleme pana acum parintilor. Mama baiatului sustine…

- Sorin Diaconu, un barbat in varsta de 47 de ani din comuna argeșeana Vladești, a fost gasit mort pe un camp. El a plecat luni sa lucreze "cu ziua" pentru un vecin. Acolo, a cazut si s-ar fi lovit la barbie si la buza. Barbatul avea niste afectiuni mai vechi din cauza unui accident rutier petrecut in…

- La data de 9 februarie a.c., polițiști din cadrul Politiei Municipiului Motru l-au identificat, pe DN67 Rosiuta, pe Burghel Virgil, de 73 de ani, din satul Roșiuta, barbatul dat disparut in urma cu cateva zile, care figura urmarit la nivel național. Din declaratia acestuia a reieșit faptul…

- Un batran, de 73 de ani, din Motru, este cautat de politie dupa ce a disparut de acasa. Polițiști din cadrul Politiei Municipiului Motru au fost sesizați astazi de o femeie in varsta de 74 de ani, din localitate, despre ...

- Romina publicat o poza in care este cainile lui Emiliano, fotografiat de la spate, care sta si se uita pe geam, ca si cum il asteapta pe Emiliano Sala. "Te asteapta si Nala", a scris Romina pe contul ei de Facebook. Potrivit jurnalistilor de la Daily Mirror, cainele Nala a fost unul dintre…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui MARIEI ELENA FLOREA, in varsta de 17 ani, din municipiul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 ianuarie a.c., aceasta a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1,80 m, greutate 60 kilograme,…

- Lionel Messi si Gonzalo Higuain s-au alaturat vineri celor care cer continuarea cautarilor avionului disparut in care se afla conationalul lor, Emiliano Sala, atacant care se transferase de curand la Nantes la Cardiff. De joi, de cand s-a anuntat ca nu vor continua cautarile avionului disparut, s-au…