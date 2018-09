Tinta Decathlon: peste 50 de magazine in Romania. Cum influenteaza traficul din Bucuresti strategia retailerului?

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de curierat DPD Romania a dezvoltat o retea de automate postale si oficii amplasate in spatii comerciale si cladiri de birouri, dar si in locatii proprii, in urma unei investitii de 1,2 milioane euro, noul serviciu de livrare fiind disponibil din luna septembrie in peste 50 de locatii din Bucuresti.

- Simona Halep a fost invinsa de traficul din București, la puțin timp dupa ce s-a intors in Romania dintr-o frumoasa vacanța petrecuta in Croația , alaturi de familie. De o saptamana, au reinceput școlile și gradinițele in țara noastra, iar traficul a devenit un calvar pentru orice șofer. Nici Simo nu…

- Un accident grav a avut loc joi, 13 septembrie, pe DN7 (Valea Oltului), in dreptul localitatii Raul Vadului, la limita cu judetul Sibiu. 10 oameni au fost raniți, dupa o coliziune intre un microbuz si o autoutilitara. Au fost suplimentate numarul de ambulante de la Sibiu si de la Valcea. In zona actioneaza…

- „Nu se pune intrebarea daca funcționarii corupți sunt urmariți penal, ci care sunt aleși pentru a fi urmariți penal ” Kiki Skagen Munshi, care a lucrat in Serviciul de Externe al Statelor Unite 22 de ani, cu experiența diplomatica in mai multe țari și insarcinari oficiale chiar la București, a trimis…

- Traficul rutier este aglomerat duminica pe autostrada A1 Pitesti – Bucuresti, pe sensul catre Capitala, precum si la intrarea in Bucuresti. Circulatia se desfasoara cu dificultate si pe Valea Prahovei, unde s-au format coloane de masini, viteza de mers fiind de 10-15 km/h.

- Traficul la frontiera a crescut din nou sambata. Explicatia? In cursul lunii august multi cetateni romani aflati in afara granitelor tarii se intorc in Romania pentru a petrece concediul alaturi de familie; in acelasi timp, multi cetateni romani aleg sa-si petreaca vacanta in afara granitelor tarii.…

- Președintele Donald Trump l-a nominalizat pe avocatul Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador la Bucuresti, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de stiri.tvr.ro Zuckerman, nascut in Romania, a emigrat cu familia in Statele Unite la varsta de 10 ani și vorbește fluent limba romana. E partener…

- Un proiect privind furnizarea de internet Wi-fi gratuit in Bucuresti va fi discutat, in sedintele urmatoare, de consilierii generalii ai Primariei Capitalei. Proiectul face parte din obiectivele asumate de Guvern in 2015 prin Strategia nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020.