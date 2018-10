Tini lanseaza albumul „Quiero Volver”

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Bucium lanseaza piesa „Drumul robilor”, ce face parte de pe urmatorul album al trupei – Zimbrul Alb, a carui lansare este programata pentru iarna lui 2019. Albumul „Zimbrul alb” este un album conceptual, avand ca tema principala astronomia populara. Toate piesele de pe album sunt inspirate din…

- Bazandu-se pe o viziune care nu include notiunea de limite, „Unlimited” de la David Garrett este primul album de Greatest Hits al artistului. Materialul, care cuprinde 21 de piese, vine la pachet cu promisiunea unei calatorii de neuitat, care sa treaca in revista toate hit-urile lansate vreodata de…

- Aurora, o artista cuceritoare prin natura sa si felul sau de a se prezenta pe scena, lanseaza albumul “Infections Of A Different Kind – Step 1”, in colaborare cu Decca Records. Acest album, conform declaratiei artistei, vine ca o confirmare a intoarcerii artistei si marcheaza intrarea sa in liga marilor…

- Mediul de afaceri roman are capacitatea de a gasi soluții ingenioase de rezolvare a problemelor cu care se confrunta, mai ales cele legate de existența resursei umane corespunzator pregatita și accesul la finanțare pentru extinderea afacerii pe piețele externe. Daca pentru crearea…

- Seinabo Sey lanseaza cel de-al doilea album, „I’m A Dream”, un material compus din zece piese, ce reusesc sa elimine orice granita muzicala si sa combine culturi si stiluri diferite, intersectand ritmuri de soul, R&B, pop si indie. Albumul este un adevarat manifest, care trateaza subiecte de actualitate…

- INNA incepe toamna in forța cu o surpriza pentru fanii ei. Artista lanseaza propria aplicație in care fanii sai pot fi la curent cu noutați din viața și cariera ei, imagini video din turnee, videoclipuri oficiale, playlisturi digitale cu muzica ei, dar au și posibilitatea de a vorbi cu INNA in chat…

- Simularile rezultatelor sportive folosind jocuri video nu sunt ceva tocmai nou, de multe ori acestea reusind sa „ghiceasca” adevaratul castigator in cadrul unei competitii oficiale. In cazul Campionatului Mondial din 2018, FIFA 18 pare sa fi ales bine, intrucat simularile sale din aceasta primavara…