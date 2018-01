Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern.

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente. Institutiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piata muncii a tinerilor dezavantajati, pentru a-i sprijini sa capete experiente, competente și…

- Mai mulți tineri, care furau bunuri dintr-un hipermarket focșanean, sprijiniti fiind de un angajat al magazinului, care ar fi pus totul la cale, au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani. Este vorba despre un dosar cu opt inculpati, printre care si doua fete.…

- Aproximativ 210.000 de pesoane fizice autorizate (PFA) si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati independente au obligatia sa depuna, pana la 31 ianuarie 2018, formularul 600, pentru declararea si ulterior plata contributiilor sociale, a precizat, miercuri, Agentia Nationala de Administrare…

- Tinerii suceveni Daniel si Gabriel Lungu, gemeni, in varsta de 33 de ani, abandonati la nastere in spital si internati aproape 26 de ani in centre de plasament, au ales sa lucreze in sprijinul copiilor si tinerilor defavorizati. Gabriel si Daniel Lungu lucreaza ca asistenti sociali la Asociatia ...

- Tinerii din judetul Botosani gasesc mijloace tot mai inventive pentru a se intalni. Astfel, acestia ajung sa foloseasca ambulantele pentru intalniri amoroase. In acest mod, indragostiti care sunt despartiti de cateva zeci de kilometri prin judet, au gasit o modalitate de a se vedea gratuit. Cel care…

- Presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a afirmat sambata ca este dispus sa negocieze din nou cu gherila ELN conditiile unei prelungiri a armistitiului care a fost instituit pana la 9 ianaurie, relateaza AFP. "Suntem pe deplin dispusi sa prelungim acordul de incetare a focului cu ELN…

- Evenimentul care a fost anunțat cu doar cateva ore inainte nu a suscitat mare interes printre timișoreni. In jurul orei 21.20, la aproximativ 20 de minute dupa inceperea oficiala a protestului, in Piața Victoriei aflandu-se aproximativ o suta de persoane, majoritatea studenți la universitațile din…

- Este adevarat ca s-a dat liber la pașunat, pe tot parcursul iernii? Am auzit ceva la radio, dar nu am ințeles prea bine cine are și cine nu are acest drept. (Vasile Idu, Sibiu) RASPUNS: Intr-adevar, Guvernul a adoptat in ultima ședința din anul 2017 o ordonanța de urgența, prin care stabilește ca pașunatul…

- Scoala Gimnaziala Nr. 18 "Jean Bart", Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de bibliotecar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor ndash;…

- ANGAJARI…De doua zile, 12 absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascar” din Campina, promoția decembrie 2017, s-au prezentat la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pentru a fi luați in evidența și a-și incepe activitatea profesionala in cadrul instituției. Dintre aceștia,…

- Liceul Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii, cu sediul in Constanta, bd. Al. Lapusneanu nr. 15, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014.Denumirea postului: post vacant contractual…

- „Civilizatia actuala a stresului constant si a luptei pentru profitul material imediat inlocuieste din ce in ce mai mult cultura sau civilizatia rugaciunii si a ospitalitatii, a pacii interioare si a comuniunii constante sau statornice intre oameni. De aceea, este necesar sa redescoperim puterea si…

- Primaria Slatina va da 1.000 de lei tinerilor care se casatoresc in 2018, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, vineri, de consilierii locali. Tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani, care se vor casatori, incepand cu anul 2018, vor primi de la Primaria Slatina un sprijin financiar in…

- Polițiștii și-au cerut drepturile in fața Ministerului de Interne. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de lipsa banilor, de lipsa de personal din sistem și de faptul ca nici pana acum nu le-au fost platite orele suplimentare.

- Asociația Generației de Azi a dat startul inscrierilor la cea de-a treia ediție a Școlii de Iarna „Tinerii de Azi – Adulții de Maine”. Tradiția școlii de dezvoltare personala continua cu un nou capitol la Riul Sadului, județul Sibiu, in perioada 3-9 februarie 2018. Peste 70 de participanți din toata…

- Circa 30 de tineri pasionati de ciclism din Zalau vor participa la o noua actiune a “ciclo-mosilor”, ce va avea loc sambata, 16 decembrie, in resedinta de judet. La evenimentul care se doreste sa ajute si sa aduca zambetele pe chipurile copiilor cu dizabilitati, dar si a celor care le ies in cale in…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale au identificat mai multe persoane banuite de savarsirea a 11 infractiuni de furt din autoturisme. Este vorba despre 5 tineri cu varste cuprinse intre 14 si 23 ani, 4 din judetul Galati si unul din judetul Vaslui. In perioada 09 septembrie – 08 decembrie…

- MAE informeaza cetațenii romani care calatoresc sau tranziteaza Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unei alerte de ninsori. Condițiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea…

- Au contracte de munca pe perioada determinata, nu au conditii bune si nici sigure, nu-si permit o locuinta, au datorii mari. Sunt o noua forma a clasei muncitoare. Sunt un ”precariat“. Ei sunt noii comunisti. In centrul universitar din Bologna nu sunt neobisnuite manifestarile sau conferintele…

- 40 la suta dintre somerii moldoveni sunt tineri din mediul rural. Șomeri cu studii superioare – așa sunt numiți tinerii care au învațat una sau doua specialitați, dar nu reușesc sa-și gaseasca un loc de munca. Dupa absolvirea facultații, deși n-au experiența de lucru, proaspeții…

- Tinerii din Republica Moldova vor fi informați despre oportunitațile de studiu la peste 500 de instituții de învațamânt de peste hotare, transmite MOLDPRES. Acțiunea se va desfașura vineri, 8 decembrie. Astfel, reprezentanții din București ai companiei internaționale de consultanța…

- Limitarea deductibilitatii dobanzilor si asigurarea trasabilitatii tranzactiilor financiare ar putea avea efecte asupra interesului pentru credite al companiilor, in conditiile in care finantarea intragrup va deveni mai costisitoare din punct de vedere fiscal, a aratat, marti, prim-viceguvernatorul…

- Cei doi autostopisti au fost retinuti vineri seara si au 17, respectiv 18 ani. Tinerii care au injunghiat un sofer si pe sotia acestuia voiau de fapt sa fure autoturismul. Potrivit primelor informatii, unul dintre cei doi criminali ar fi vrut sa ajunga la iubita lui cu care avusese o altercatie si…

- Alaturi de partenerii din „Alliance for YOUth", Nestle și-a indeplinit promisiunea de a oferi peste 90.000 de locuri de munca și oportunitați de dezvoltare pentru tineri, la nivel global, doar in anul 2017. Programele dedicate continua și in 2018, compania angajandu-se ca pana in 2030 sa ajute 10…

- In contextul schimbarilor meteorologice ce au avut loc in ultimele 24 de ore, Inspectoratul de Politie Judetean Alba revine cu recomandarea adresata participantilor la traficul rutier, de a manifesta prudenta in conducere si de a adapta viteza, in permanenta, la conditiile concrete de drum si trafic.…

- Un grup de protestatari a contestat prezenta la targul Gaudeamus a lui Dan Voiculescu - care si-a lansat cartea „Lupta politica“ -, a lui Adrian Nastase si Sorin Rosca Stanescu, fosti condamnati, care, dupa parerea lor, vorbesc despre „valori inversate“ si care nu ar trebui sa fie in viata publica.…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat joi ca, in ceea ce priveste concluziile desprinse in urma monitorizarii conditiilor din locurile de detentie, situatia se afla intr-o zona 'gri' in multe cazuri si cu nuante chiar mai inchise. Citeste si: Tudose anunta o NOUA lege. Ce le pregateste…

- Directoratul General al Comisiei Europene pentru Taxe si Vami (DG TAXUD) a lansat un portal web, Taxedu , menit sa ofere tinerilor si profesorilor instrumente de educatie cu privire la taxe si impozite si la felul in care acestea le influenteaza vietile. Portalul, disponibil in 22 de limbi, cuprinde…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambițios' acord comercial dupa Brexit, insa doar daca Londra va respecta condițiile stricte europene, a declarat luni negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP. UE refuza sa discute despre…

- Bananele și avocado previn bolile de inima , fiindca topesc grasimile și ne mențin arterele curate. Din acest motiv, au fost numite de specialiști superalimente sau alimente-minune. Bananele conțin foarte mult potasiu (care, printre altele, scade riscul de a face pietre la rinichi) și magneziu, au o…

- Stea a muzicii ușoare romanești din anii ‘80, la 67 de ani, Stela Enache da un nou ”Extemporal la dirigenție”. Melodiile solistei au prins iar putere intr-o zona nesperata, in locurilor preferate ale tinerilor, cluburile și berariile bucureștene. Artista ce s-a facut cunoscuta prin faimoasa melodie,…

- Liceul Tehnologic "Gheorghe Ducaldquo;, Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante, de administrator financiar II S . Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: studii superioare…

- La Galati, in seara zilei de 11 noiembrie 2017, a avut loc sfintirea caminelor studentesti din Complexul „Alexandru Ioan Cuza“ si binecuvantarea tinerilor studenti si masteranzi ai Universitatii „Dunarea de Jos“. Evenimentul se desfasoara in fiecare an in cadrul Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, cu binecuvantarea…

- Proiectul de lege al UDMR, depus in luna martie in parlament, prin care se propune relaxarea conditiilor de liberare conditonata - altfel spus, cei condamnati pot iesi mai repede din inchisori prin micsorarea fractiilor de pedeapsa - se adopta tacit luni de catre Senat, urmand sa ajunga in Camera Deputatilor,…

- Tineretul National Liberal (TNL) solicita Guvernului sa abroge noile masuri fiscale, avertizand ca tinerii sunt primii afectati de acestea. TNL s-a reunit duminica, la Alba Iulia, in prima sedinta din mandatul noului Birou Executiv ales in data de 22 octombrie 2017.

- Primul proiect aprobat pentru finantare, prin Programul National de Dezvoltare Locala II, presupune lucrari de asfaltare pe strada Trandafirilor (zonele I si II), in valoare de 4.900.000 de lei. Prin acelasi program va fi asfaltata si strada Siminicea. Poate cel mai important dintre toate…

- Liceul Tehnologic "Radu Priscu", cu sediul in Dobromir, strada Baneasa nr. 18, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014.Denumirea postului: post vacant contractual 1 norma de secretar III S.Conditii…

- Dennis Man, mijlocașul celor de la FCSB aflat in cantonament cu naționala U21, susține ca Budescu și Teixeira sunt jucatorii de la care tinerii echipei au cel mai mult de invațat. Fotbalistul de 19 ani a ramas impresionat de modul in care se antreneaza cei doi și dezvaluie ca tinerii ii urmaresc cu…

- Filmuletul a fost postat pe un site de socializare. Tanarul care se afla la volan avea viteza si si-a condus prietenii direct spre moarte. Filmuletul a adunat mii de reactii i pe paginile de socializare. Potrivit anchetatorilor autoturismul condus de unul dintre tineri ar fi avut o viteza…

- Mai mulți cititori, care dețin un numar mai mic sau mai mare de ovine, ne intreaba ce condiții trebuie sa indeplineasca pentru a primi și ei subvenții. Am solicitat raspunsul la aceasta intrebare de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). La solicitarea redacției, APIA precizeaza,…

- SOCIETATEA PRAHOVA INDUSTRIAL PARC SA, cu sediul in Valenii de Munte, str. Berevoiești, nr. 77-79, jud. Prahova, organizeaza procedura simplificata, in vederea ”Achizitionarii unui autoturism nou”. Valoarea estimata, a achizitiei: 40.000,00 lei fara TVA Condițiile de participare…

- „Proiectul iși propune implicarea cetațenilor din Timișoara intr-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalitații optime de cheltuire a (unei parți din) bugetului public. «Com’On Timișoara» este denumirea aleasa pentru aceasta inițiativa, care dorește sa transmita…

- Calendar Creștin Ortodox 23 octombrie. Luni este sarbatoare mare in randul creștinilor. Aceștia il praznuiesc pe Sfantul Iacob, fiul Sfantului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria. Ortodoxe Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului, intaiul episcop al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie, patriarhul Constantinopolului Greco-catolice…

- Au fost atat de multi protestatari la pichetul organizat de Federatia Sindicatelor din Sistemul Sanitar, SANITAS, incat a durat mai bine de doua ore de cand prima asistenta medicala a plecat, in mars, spre Guvern, pana cand ultimul brancardier a ajuns in Piata Victoriei, formand, probabil, cel mai lung…

- In cursul zilei de sambata urmeaza sa aiba loc o sedinta extrem de importanta a Executivului de la Madrid, condus de Mariano Rajoy. Si spunem asta in conditiile in care joi s-a aflat ca Spania se pregateste sa demareze demersurile privind suspendarea autonomiei Cataloniei, si anume activarea articolului…

- Marti, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bascov l-au depistat pe C.Marin, de 56 de ani, din comuna Bascov, care efectua transport public de persoane, contra cost, pe ruta DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, fara a detine autorizatie de taxi valabila. Practic, acesta transporta ilegal aceste…

- Primaria Baia Mare organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de director general Directia Generala de Actiune Civica. Conditiile specifice de participare la concurs: – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de…

- Fiindca, in continuare, teroristii care au pus mina pe NASUL TV, nu imi permit accesul la Televiziunea mea, unde sint actionar majoritar, si nici colegii mei nu sint lasati sa isi faca emisiunile, am ales aceasta varianta. Vor fi multe dezvaluiri in aceasta seara, incepind cu ora 20.00 ! Anuntati prietenii,…