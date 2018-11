Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii ar putea sa aiba acces gratuit in Parlament și o subvenție de calatorie pentru ”experiența educativa a vizitarii Parlamentului”. Un proiect de lege prevede asta pentru tinerii de pana in 22 de ani, iar daca acesta va fi adoptat, fiecare parlamentar va putea sa aduca in vizita 38 de vizitatori…

- Deputatul PNL Lucian Bode a depus la Senat, un proiect privind implementarea programului "Tineri in Parlament", prin care persoanele cu varsta de pana in 22 de ani pot beneficia, incepand cu 2019, de o subventie de calatorie si acces gratuit in Casa Poporului.

- Deputatul PMP Petru Movila a depus, la Senat, un proiect care propune amenzi intre 2.000 și 5.000 de lei aplicate conducatorilor autoritaților sau instituțiilor publice care nu organizeaza lunar conferințe de presa pentru a informa populația cu privire la masurile luate, transmite Mediafax.

- Deputatul PSD, Georgian Pop, a depus, un proiect de lege, la Senat, potrivit caruia persoanele care divorteaza sa primeasca, la cerere, trei zile de concediu platit, pentru ca ”trec prin trauma desfacerii casatoriei” si au nevoie de timp liber pentru ”solutionarea problemelor”.

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, miercuri pentru MEDIAFAX, ca in prezent exista un proiect de lege privind gratierea la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, adoptat tacit de Senat, insa nu a fost stabilita data la care va primi raportul pentru a ajunge apoi in plen.

