- O informație pe surse ne-a parvenit azi la redacție. Doamna Elena Palanciuc, directorul Agenției Naționale de Sanatate Publica, și-a dat azi demisia de la conducerea instituției. Dupa ce angajații Agenției s-au plâns saptamânile trecute ca salariile nu au fost platite…

- La nivelul Asociației Filantropia Ortodoxa Alba Iulia s-a desfașurat in perioada 3 – 5 septembrie programul de analiza a nevoilor de dezvoltare instituționala in cadrul parteneriatului dintre Federația Filantropia, Romania și VIA University College, Danemarca. Programul a fost realizat de o echipa de…

- Înca 14 copii din raioanele de sud sunt suspectați de rujeola. Astfel, numarul total a ajuns la 86. Dintre acestea, 34 de cazuri sunt confirmate prin analize de laborator. În cazul celorlalte continua investigațiile. Informația a fost confirmata pentru IPN de catre ofițerul de presa…

- Medicamentul Colistin de 1.000.000 U.I, necesar pacienților bolnavi de fibroza chistica, va fi distribuit de sâmbata, 18 august, prin intermediul Centrului Ambulator de Fibroza Chistica și Alte Maladii Rare din cadrul Institutului Mamei și Copilului. Ministerul Sanatații, Muncii…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a propus dezbaterilor publice un proiect de hotarare a Guvernului care prevede o vacanta de noua zile pentru bugetari, la sfarsitul lunii august. Documentul a fost elaborat la solicitarea Confederatiei Nationale a Sindicatelor.

- Nu ai polița medicala? Iata cum poți face gratuit investigații medicale / Aproximativ 60 de mii de pacienți, din 100 de localitați, vor beneficia de examene medicale gratuite în cadrul campaniei guvernamentale "Un doctor pentru tine", pâna la sfârșitul acestui an. Detalii despre…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale inca nu a venit cu o reacție in privința perchizițiilor CNA și PA la Centrul Republican de Diagnosticare Medicala și la Institutul Mamei și al Copilului unde a fost ridicat aproximativ un milion și jumatate de lei de la lucratorii medicali. Insa, secretarul…