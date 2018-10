1 din 3 romani ar munci la negru, dacar ar primi mai multi bani

Unul din trei angajati romani ar accepta ca patronul sa il plateasca in parte legal si in parte la negru, daca asta ii asigura bani mai multi in mana, dezvaluie un studiu realizat recent de Institutul de sondaje IRES si Institutul de Politici Publice. Potrivit Adevarul, respondentii… [citeste mai departe]