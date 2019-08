Tinerii români de până în 40 de ani au rezervat cu 12% mai multe vacanţe prin agenţii, în ultimul an Astfel, conform J'Info Tours, aproximativ 80% dintre tineri din aceasta categorie prefera circuitele pe continentul american, Statele Unite ale Americii fiind una dintre destinatiile pe care se observa o crestere a numarului de cereri, cu circa 18%, in ultimele sapte luni, fata de intervalul similar din 2018.



Reprezentantii companiei sustin ca multi tineri vor sa ajunga in orasele emblema ale SUA, precum New York, San Francisco si Los Angeles, dar si pe plajele din Hawaii. De asemenea, Las Vegas este una dintre destinatiile care continua sa fie de interes, in acest caz cele mai cautate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

