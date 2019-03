Tinerii polonezi se inscriu in grupari paramilitare: Tara noastra e in pericol, trebuie sa o aparam cu arma in mana! Tot mai multi tineri polonezi se inscriu in grupari paramilitare si fac antrenamente zilnic cu arme de foc, sustinand ca astfel se pregatesc sa isi apere tara de islamul radical sau de invadatori care ar putea razvni la pamanturile lor.



In ultimii ani, Puterea de la Varsovia a facut o serie de schimbari legislative controversate care - potrivit mai multor inalti oficiali ai Uniunii Europene - pun in pericol statul de drept, in Polonia. In paralel, societatea poloneza a devenit, din multe puncte de vedere, din ce in ce mai autoritara.



