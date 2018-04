Stiri pe aceeasi tema

- Salariile romanilor vor creste si in 2018, dar nu in acelasi ritm si nu pentru toti angajatii, unora acordandu-li-se beneficii din categoria celor de lux: de la masaj, pana la cosuri de fructe sau mic dejun la birou.

- Tinerii retinuti ieri in timpul mintingului unionist voiau sa atace participantii proromani. Unii dintre cei 21 de provocatori recunosc ca se indreptau spre multimea adunata in Piata Marii Adunari Nationale pentru a provoca haos.

- Papa Francisc spune ca folosirea telefonului mobil in timpul mesei este un fenomen des intalnit in randul tinerilor. Suveranul de la Vatican a criticat locul important pe care il ocupa tehnologia in timpul meselor tinerilor. „Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalți pe…

- Doi tineri din Tureac, profitand de faptul ca sunt majori, au trecut la fapte mari... și ilegale! Tocmai de aceea, vor și plati, la fel ca toți oamenii majori, pentru infracțiunile pe care le-au facut. Nici cei maturi nu scapa de consecințele alegerilor lor, un barbat de 43 de ani fiind acroșat de un…

- Timpul este o resursa extrem de prețioasa pentru fiecare dintre noi. Curgerea lui ne aluneca de multe ori printre degete și poate tocmai acest efect de clepsidra este cel care ne produce, la nivel individual, o forma de amnezie selectiva.

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan considera ca pana la alegeri, PSD se va face de ras prin managementul defectuos al lui Dragnea și implicit, prin intermediul oamenilor promovați de catre acesta. In plus, Ivan a declarat ca disidenții din partid vor continua sa-și consolideze poziția. „Avem…

- 'Se limpezesc apele, intr-adevar. Cum nici unei familii nu ii sta foarte bine atunci cand spala rufele in public, nici unui partid nu ii sta extraordinar de bine atunci cand sunt anumite tensiuni, anumite situatii conflictuale. Si intr-un fel, practic, se pune capat, sper, unei perioade mai nelinistite.…

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, conform legislatiei in vigoare, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Deși reglementarea e veche, credem ca sunt mulți tineri care nu știu sau unii au uitat de aceasta lege (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, astazi, la Bistrița, ca 6.400 de posturi au fost deblocate în Armata Româna, în urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Urmeaza sa fie angajați și 400 de medici și 50 de psihologi. Mihai Fifor a spus, într-o conferința de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inchis scolile din Bucuresti, toata saptamana, din cauza frigului si a zapezii. Astfel, multi parinti s-au trezit, de pe o zi pe alta, in situatia ca nu au cu cine sa isi lase copiii si nici sa lipseasca zile intregi de la serviciu nu pot. Un…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Pe 20 martie, Cluj-Napoca gazduiește la Sala Polivalenta o noua ediție RIUF-Romanian International University Fair. La eveniment sunt așteptați și tineri din Satu Mare, care doresc sa studieze la una dintre universitațile din strainatate. Cel mai mare targ de universitați din Sud-Estul Europei aduce…

- BERBEC Vei stii ca urmeaza sa iti puna marea intrebare atunci cand pare mai nerabdator decat de obicei. El va fi distras de ceva despre care nu iti poate spune. Din aceasta cauza va fi nervos si agitat, asa ca lasa-l sa se linisteasca si nu porni o lupta. El are ceva important de facut…

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa. "Aceasta…

- La Lugoj, dar si in Timis toate salariile profesorilor au fost platite la timp. Cadrele didactice sustin insa ca au fost pacalite de catre coalitia PSD- ALDE aflata la guvernare iar cresterile salariale promise in programul de guvernare au fost o minciuna. Asadar, majorarile de 25% promise de la 1 iunie,…

- Deputatul PNL Mara Mareș spune ca este aberant ca Bacalaureatul sa se desfașoare inainte ca elevii sa fie absolvenți și e necesara modificarea legii si ca, in curand, PSD poate propune sa ne inscriem la doctorat direct de pe bancile liceului Deputatul liberal Mara Mareș a anunțat depunerea unei inițiative…

- Creșterea economiei naționale, a salariilor, indexarea pensiilor și marirea îndemnizațiilor. Sunt doar câteva din realizarile facute de PDM în perioada de când este la guvernare. Liderul formațiunii, Vlad Plahotniuc, a tras bilanțul activitații PDM și și-a anunțat prioritațile…

- „Dintre multele decizii toxice promovate de PSD impotriva romanilor face parte și Ordonanța nr.4/2017, prin care Guvernul supraimpoziteaza contractele part-time, o decizie halucinanta care sfideaza orice logica elementara. Iar pentru ca dezastrul sa fie complet, Guvernul PSD a promovat in tandem și…

- Soluția gasita pentru contractele part-time va crește șomajul in randul tinerilor Tineretul Național Liberal atrage atenția ca singura consecința a noilor modificari decise de guvernul Dancila-Dragnea in domeniul contractelor part-time va fi creșterea șomajului in randul tinerilor, respectiv incurajarea…

- Un numar de 17 tineri din județul Salaj vor urma cursurile institutiilor de invatamant postliceal in care se pregatesc viitoarele cadre ale Jandarmeriei Romane, dupa ce au fost declarati admisi la examenele desfasurate in sesiunea ianuarie 2018. Inspectoratul de Jandarmi Judetean Salaj a recrutat…

- • GAURA in BUGET de 15 miliarde de lei, la o singura primarie Majoritatea primariilor din județ au probleme mari cu bugetele locale inca de la inceputul anului. Abia le ajung banii sa achite salariile angajaților. La Prigoria, cu banii colectați din taxele și impozitele locale se…

- Motivele pentru care apare eșecul se gasesc, insa exista și excepții – business-uri care dovedesc ca inca exista șanse pentru antreprenori, chiar și incepand de la simplul stadiu de start-up. Un asemenea exemplu este Fredy – afacerea cu produse de patiserie care rezista pe piața de peste 7 ani. Dupa…

- Ingrijorarile grefierilor din ultimele zile cu privire la scaderea salariilor s-au transformat in certitudini marti, cand cei de la Curtea de Apel au constatat ca pentru luna ianuarie au luat salarii mai mici cu sume cuprinse intre 100 si 500 de lei. Miercuri dimineata, la Ministerul Muncii,…

- Multe locuinte noi nu sunt la standardul prevazut de lege, se plang cumparatorii. In goana dupa bani, unii constructori au ridicat sute de blocuri, cu apartamente foarte mici, care nu respecta legea. Insa nicio autoritate nu face controale si nu da sanctiuni. Sesizările către primării…

- Platești ca sa muncești. In aceasta situație dramatica se vor trezi, la jumatatea lunii, atunci cand ar trebui sa incaseze salariul pentru munca depusa, toți angajații din Educație care sunt incadrați cu un sfert de norma. Pe acești oameni, majoritatea personal nedidactic, modificarea Codului Fiscal…

- Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, in cel mai bun caz, foarte mici, scrie digi24.ro. Citeste si Victor Ponta avertizeaza: La ANAF si in tot Ministerul de Finante e un dezastru provocat…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, arata ca ''asa-zisa revolutie fiscala'' a PSD - ALDE a dus la scaderea salariilor si considera ca cei care au sustinut ca acest lucru nu se va intampla, prin transferul contributiilor sociale, ar trebui sa demisioneze din functii. …

- Diana Velicu este medic stomatolog si, de curand, primul roman admis in programul de rezidentiat in ortodontie si ortopedie dento-faciala al UCLA, unul dintre cele mai bune programe de acest gen din lume. Va studia 3 ani, va avea acces la profesori de top, cazuri extrem de rare si va capata o experienta…

- Republica Moldova trece usor-usor la contorul românesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu „fratii“ de peste Prut au fost aproape nule, brusc, în ultimele luni, acestea au început sa se consolideze. În doar câteva…

- Un interesant proiect initiat la Iasi este la un pas de finalizare. Practic, trei sferturi din primariile din judet au raspuns unei solicitari prin care s-a urmarit identificarea gradului de transparentizare a salariilor din administratia locala. „Din pacate, harta nu e completa, pentru ca multe din…

- Tinerii sunt chemați sa vina cu trenul tocmai pentru ca au gratuitate (data de PSD). "Ești student in Romania? VINO LA BUCUREȘTI! Știm ca ești in sesiune, dar hai cu trenul pana la București, pe tren poți invața, poți citi și, in același timp poți sa contribui la REVOLUȚIA GENERAȚIEI NOASTRE!…

- Inregistrari din anii ‘80 facute la Discoteca Ring din Costinesti redau atmosfera din acele vremuri, cand localurile se inchideau la ora 22, iar tineretul trebuia sa se incadreze in programul de distractie trasat de regimul comunist.

- In 28 de ani, cați au trecut de la Revoluție, primele trei ligi s-au redus de la 264 de echipe la 106. Regresul a impuținat fotbaliștii cu peste 3.000 de seniori și vreo 5.000 de juniori. Scaderea continua a produs efecte și asupra naționalei, și a echipelor de top. In 1989, la capatul ultimului sezon…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Cinci școli din Buzau vor fi beneficiarele unui proiect pilot de informatizare a managementului educațional. Astfel, cu ajutorul unei aplicații, se va realiza o legatura intre profesori și parinți. Practic, va fi realizat un catalog virtual in care se vor regasi toate informatiile cu privire la activitatea…

- Vești bune pentru tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani. Potrivit legislației in vigoare, tinerii care indeplinesc anumite condiții vor putea depune cereri pentru a primi de la stat un teren gratuit pe care iși vor putea construi propria locuința. Programul se adreseaza persoanelor…

- Tinerii intre 18 si 35 de ani care vor sa-si construiasca o casa in 2018 vor primi un teren gratuit de la stat. Practic, terenul este acordat pentru folosinta gratuita cat timp exista casa de pe el, iar acesta poate fi cumparat ulterior de la stat, informeaza...

- Mai mulți tineri, care furau bunuri dintr-un hipermarket focșanean, sprijiniti fiind de un angajat al magazinului, care ar fi pus totul la cale, au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani. Este vorba despre un dosar cu opt inculpati, printre care si doua fete.…

- 6.200 de tineri din toata tara au ajuns in localitatea prahoveana Campina, unde se organizeaza in perioada 10-20 ianuarie, o sesiune extraordinara de admitere la Scoala de Agenti de Politie. Ministerul de Interne a aprobat pentru acest concurs 1.300 de locuri, iar concurenta de 6 persoane pe un loc…

- Scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, spune prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan, care solicita public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Turcan acuza PSD de proasta guvernare, lasand in aer sistemul educațional romanesc. "Solicit public ca salariile profesorilor…

- Tinerii din judetul Botosani gasesc mijloace tot mai inventive pentru a se intalni. Astfel, acestia ajung sa foloseasca ambulantele pentru intalniri amoroase. In acest mod, indragostiti care sunt despartiti de cateva zeci de kilometri prin judet, au gasit o modalitate de a se vedea gratuit. Cel care…

- Incepand din acest an, toti angajatii din invatamantul preuniversitar vor primi salariile prin inspectoratele scolare si nu prin consiliile locale, ca pana acum. Practic, sumele necesare pentru plata salariilor personalului didactic, nedidactic si auxiliar se vor asigura de la bugetul de stat, prin…