- Proiectul de ordonanta de urgenta publicat marti seara de Ministerul Finantelor va fi contestat printr-un mesaj comun de cei mai mari cinci jucatori de pe piata locala de comunicatii, intr-o miscare de coalizare rara la nivelul industriei, au declarat pentru ZF surse din industrie.

- Cinci jucatori de la CS Minaur Baia Mare vor participa, in perioada 16-23 decembrie a.c., la o actiune a lotului largit al nationalei Romaniei de handbal masculin. Astfel, la lotul de seniori A au fost convocati Alexandru Csepreghi si Calin Cabut, in timp ce pentru lotul B, au fost chemati Tudor Botea,…

- In conformitate cu Legea administrației locale,, modificata și republicata, Primarul Municipiului Buzau,Constantin Toma, convoca deliberativul municipal, in ședința dw indata pentru miercuri 5 decembrie,incepand cu ora 11. Ședința care va avea loc la Sala Stan Sararu din incinta Palatului Comunal din…

- Proiectul promoveaza lectura ca forma interactiva si relaxata de invatare si vizeaza imbunatatirea aptitudinilor de citire si de intelegere a textelor. Totodata, incurajeaza dezvoltarea abilitatilor de prezentare si de vorbire in public. Prima intalnire a clubului va avea loc vineri, 7 decembrie 2018,…

- Eveniment Din 2019, tinerii vor beneficia de subventie de calatorie si acces gratuit in Parlament Tweet Print Mail Autor: Maria Stan astazi, 14:00 0 Proiectul de lege a fost inregistrat la Senat, in procedura de urgenta, si este semnat de aproximativ 60 de alesi de la PNL, PMP si cativa…

- Marți debuteaza turneul Next Gen, dedicat noii generații de jucatori de tenis. Proiectul, aflat la a doua ediție, va aduna la startul sau opt jucatori imparțiți in doua grupe. Pe langa promovarea tinerilor jucatori, competiția din Milano este cunoscuta pentru inovațiile și schimbarile majore pe care…

- In intrecerea masculina a Ligii Nationale de handbal, HC Dobrogea Sud Constanta locul trei, cu 15 puncte va sustine urmatorul meci de campionat pe 3 noiembrie, pe litoral, cu CSM Fagaras locul 12, cu patru puncte , in etapa a opta a campionatului. In aceasta perioada, in intrecerea interna e pauza,…

- La finele saptamanii trecute, in sala pictata Adrian Radulescu, din cadrul Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, a avut loc consfatuirea judeteana a profesorilor de istorie, o catedra extrem de solicitata in aceasta perioada nu numai datorita inceperii anului scolar, dar mai ales datorita…